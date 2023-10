Bruno Vespa positivo al Covid conduce da casa Cinque minuti e Porta a porta: “Devo starvi lontano” Bruno Vespa è risultato positivo al Covid. Il giornalista si è visto costretto a condurre in collegamento da casa sia Cinque Minuti che Porta a Porta.

A cura di Daniela Seclì

Bruno Vespa è risultato positivo al Covid. Il giornalista si è visto costretto a condurre la trasmissione Cinque Minuti in collegamento da casa. Ospiti della puntata, Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra). Anche il programma Porta a Porta, che andrà in onda alle ore 23:45 su Rai1, sarà condotto nella stessa modalità.

Bruno Vespa positivo al Covid, conduce in collegamento

Il giornalista, durante la registrazione della nuova puntata di Porta a Porta, aveva fatto sapere ai suoi ospiti di non poter essere in studio insieme a loro: "Vi chiedo scusa ma dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi". Dunque, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Nel corso della puntata di Cinque minuti, in effetti, ha mostrato solo qualche incertezza nella voce.

Bruno Vespa conduce Cinque minuti e Porta a porta dell'11 ottobre da casa

La puntata di Cinque Minuti è andata in onda alle ore 20:30. Il programma si propone di commentare i temi di attualità con interviste a personaggi politici, ma anche artisti o esponenti del panorama culturale. Il ritmo è incalzante e gli ospiti sono scelti in modo accurato nel rispetto del pluralismo. Nella puntata trasmessa mercoledì 11 ottobre, Bruno Vespa si è collegato con i suoi ospiti da casa, alle spalle del giornalista la ricchissima libreria. Ha lasciato, poi, la parola ai suoi ospiti Licia Ronzulli e Angelo Bonelli. Con loro ha commentato l'attacco di Hamas in Israele. La puntata di Porta a Porta di mercoledì 11 ottobre, andrà in onda alle ore 23:45, subito dopo la fiction di Rai1 Morgane Detective geniale. Anche nel programma notturno, Bruno Vespa risulterà in collegamento da casa, dopo essere risultato positivo al Covid.