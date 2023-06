Bruce Willis balla con l’ex moglie Demi Moore, l’attore circondato dall’amore della famiglia Demi Moore e la figlia Tallulah ballano con Bruce Willis in un video condiviso sui social. La famiglia allargata dell’attore continua a circondario d’affetto dopo la diagnosi di demenza frontotemporale che ha sconvolto la sua vita.

A cura di Stefania Rocco

Bruce Willis continua a essere circondato dall’affetto dei suoi cari. La vita dell’attore è stata sconvolta da una diagnosi di demenza frontotemporale arrivata qualche mese fa. A partire da quel momento, la famiglia al completo gli si è stretta intorno per supportarlo. Oltre alla moglie Emma Heming, a restare saldamente al fianco di Willis c’è la ex moglie Demi Moore che con Emma ha stretto un meraviglioso rapporto di amicizia. A unirle è l’affetto per Bruce.

Il video di Bruce Willis che balla con Demi Moore

Nel video finito sui social, Willis balla apparentemente divertito. Accanto a lui, coinvolta dallo stesso entusiasmo, c’è la ex moglie Demi Moore, affiancata da Tallulah, una delle figlie nate dal legame tra Bruce e Demi. L’attrice trascorre tutto il suo tempo libero insieme all’ex marito e alla loro famiglia. Un impegno che si è seriamente assunta e che le è valso l’affetto incondizionato di Emma, attuale moglie di Willis. Bruce appare in forma. Tra le mura domestiche, circondato dall’affetto dei suoi cari, è felice e sembra sereno. Merito della famiglia allargata che ha saputo trovare il modo per fornirgli tutto il supporto possibile.

La famiglia allargata di Bruce Willis

A far parte della famiglia allargata di Bruce Willis sono la moglie Emma Heming (sposata nel 2009), i figli Mabel (11 anni) e Evelyn (8 anni), la ex moglie Demi Moore e le figlie nate dal loro legame, Rumer, Tallulah e Scout LaRue. Tutti insieme si sono fatti carico dell’impegno di prendersi cura di Willis dall’annuncio arrivato nel 2023 delle demenza frontotemporale, patologia che ha colpito l’attore. “Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”, avevano fatto sapere i familiari in una nota condivisa sui social, “questa crudele malattia può colpire chiunque e ad oggi non esistono cure. Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.