Britney Spears crolla in lacrime mentre balla: “Non è esaurimento, stron*i” I movimenti confusi, le giravolte scomposte e gli sbalzi di umore, lasciandosi persino andare alle lacrime: “Era da un po’ che non piangevo davanti alle telecamere! È una liberazione, un’esperienza spirituale”, assicura davanti alla preoccupazione dei fan che temono il crollo psicologico della cantante.

A cura di Giulia Turco

Britney Spears posta un nuovo video su Instagram nel quale si mostra vulnerabile mentre balla. Una danza improvvisata, come in tanti dei suoi video sui social che spesso i suoi fan hanno visto come una richiesta di aiuto, a dimostrazione di un crollo psicologico al quale la pop star non riuscirebbe a far fronte con le sue sole forze. Questa volta però è lei stessa a spiegare cosa ci sarebbe davvero dietro a quel video.

Britney Spears spiega perché piange mentre balla

I suoi movimenti confusi, le giravolte scomposte e gli sbalzi di umore, lasciandosi persino andare alle lacrime. Il video, tra l'altro, è stato caricato due volte sul suo profilo. Britney spiega nei commenti: "Ho deciso di lasciare entrambi per vedere la differenza…”. Risposte confuse, che preoccupano ancora una volta i suoi fan, ma lei assicura che è tutto a posto e che si tratta di una danza terapeutica per se stessa. “Era da un po’ che non piangevo davanti alle telecamere! Non è un esaurimento stron*i, è una liberazione che mi serve da molto tempo. Un’esperienza spirituale sicuramente!! Penso che dovrei farlo più spesso”. Il video trova il sostegno delle persone a lei vicine, come il marito Sam Hashgari che commenta: "Vulnerabilità=forza=leonessa".

Il rapporto difficile con i suoi figli

Eppure la cantante non smette di preoccupare. Di recente, per la prima volta, ha pubblicato su Twitter l’audio di una registrazione lunga 22 minuti, nella quale racconta la sua verità dietro alla battaglia legale per la conservatorship, con tutto il dolore che hanno caratterizzato quegli anni. È evidente lo stato di shock della cantante per i traumi vissuti in famiglia. Negli ultimi giorni poi è tornata a parlare del rapporto con i suoi figli che non vede da mesi, spiegando che Jayden e Sean non vedevano di buon occhio l’uso che la madre faceva dei social. "Da quando se ne sono andati, onestamente mi sono sentita come se una parte enorme di me fosse morta. Non ho più uno scopo, loro erano la mia gioia, erano il mio tutto, non vedevo l'ora di vederli”.