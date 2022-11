Brendan Fraser boicotta i Golden Globe 2023: “Sono stato molestato, non ci sarò” L’attore, nel 2018, accusò di molestie sessuali Philip Berk, ex presidente dell’Hollywood Foreign Press Association che organizza i prestigiosi premi.

A cura di Daniela Seclì

L'attore Brendan Fraser ha deciso di boicottare i Golden Globe 2023. Non sarà presente alla cerimonia, ritiene che ciò farebbe di lui un ipocrita. Nel 2018, infatti, accusò di molestie sessuali Philip Berk, ex presidente dell'Hollywood Foreign Press Association che organizza i prestigiosi premi. I fatti indicati da Fraser sarebbero avvenuti nel 2003 a Beverly Hills.

Perché Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globes 2023

Brendan Fraser, dopo avere accusato Philip Berk, fece sapere che l'episodio di molestie che avrebbe subito sarebbe stato anche la causa della frenata della sua carriera: "Incolpavo me stesso, mi sentivo infelice, provavo a dirmi: "Non è niente, quest'uomo mi ha solo dato una palpata". Mi sono sentito solo". Dal canto suo, Philip Berk rispedì le accuse al mittente, sostenendo che fossero tutte bugie. L'uomo, però, ammise anche di avere scritto una lettera di scuse all'attore per quello che definì "un incidente". Le indagini interne dell'Hollywood Foreign Press Association diedero ragione sia a Fraser che a Berk. La conclusione fu: "Berk ha toccato in modo inappropriato Fraser, ma il suo gesto era inteso come uno scherzo e non come una molestia sessuale". Berk, dunque, rimase saldo al suo posto. È stato espulso solo nel 2021, quando definì Black Lives Matter come "un movimento di odio razzista".

Brendan Fraser boicotterà i Golden Globe

In un'intervista rilasciata a GQ in questi giorni, Brendan Fraser ha annunciato la salda intenzione di boicottare i Golden Globe, la cui cerimonia dovrebbe tenersi il 10 gennaio: "Non ci sarò. Con la Hollywood Foreign Press Association ho più pregressi che rispetto". Grazie al ruolo interpretato in The Whale, Fraser potrebbe ricevere delle nomination, ma l'attore ha precisato: "Non parteciperò neanche in quel caso".