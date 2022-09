Brad Pitt debutta in un museo come scultore, ha realizzato nove opere dopo il divorzio dalla Jolie Brad Pitt ha esposto per la prima volta in un museo in Finlandia le sue sculture: si tratta di nove opere che segnano la svolta artistica del divo di Hollywood che ha iniziato a creare sculture nel 2017, dopo il divorzio da Angelina Jolie.

A cura di Gaia Martino

Brad Pitt ha debuttato come scultore in un museo in Finlandia, a Tampere. Il celebre divo di Hollywood per la prima volta ha presentato le sue opere al pubblico al Sara Hilden Art Museum accanto a quelle del musicista Nick Cave e dell'artista Thomas Houseago. La mostra, dal titolo "We", sarà in esposizione fino al 15 gennaio 2023. L'attore, secondo quanto si legge su The Art Newspaper, avrebbe trovato l'ispirazione dopo il turbolento divorzio da Angelina Jolie, nel 2017.

Le 9 opere di Brad Pitt al Sara Hilden Art Museum

Nove sono le opere realizzate dal celebre attore, al cinema con Bullet Train, esposte per la prima volta al Sara Hilden Art Museum insieme a quelle dell'artista britannico Thomas Houseago e quelle del musicista australiano Nick Cave. La prima realizzata da Brad Pitt risale al 2017, anno in cui è iniziato il turbolento divorzio da Angelina Jolie: si chiama "House a go go" ed è una casa in miniatura alta 46 cm fatta di corteccia d'albero, tenuta insieme con del nastro adesivo, si legge. Tra i pezzi più grandi anche una cassa di bronzo che raffigura mani, piedi e volti che tentano di rompere la struttura da varie angolazioni. Poi la scultura in gesso "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time", realizzata nel 2020, che raffigura un combattimento tra otto uomini con armi da fuoco.

La svolta artistica di Brad Pitt

Brad Pitt nel corso dell'inaugurazione ha confessato a The Art Newspaper che la sua svolta artistica nasce da una "riflessione su se stesso".

Leggi anche Shiloh Jolie Pitt a 16 anni sembra una ballerina professionista, il video della sua esibizione

"È nata dalla proprietà di quello che chiamo un ‘inventario radicale del sé'. E diventando davvero brutalmente onesto con me e tenendo conto di coloro che potrei aver ferito e dei momenti in cui ho appena sbagliato".

Ha iniziato a creare sculture e dare sfogo alla sua fantasia nel 2017, anno in cui è iniziato il turbolento divorzio dall'ex moglie Angelina Jolie.