Brad Johnson è morto per Covid a 62 anni, l’attore di Melrose Place lascia otto figli Brad Johnson è morto a 62 anni a seguito di complicazioni dovute al Covid. Nel corso della sua lunga carriera, aveva recitato anche nella serie Melrose Place dove aveva interpretato Dominick O’Malley.

A cura di Daniela Seclì

Brad Johnson è morto a 62 anni. L'attore, che nel corso della sua carriera ha recitato anche nella serie Melrose Place e nel film Always – Per sempre diretto da Steven Spielberg, è deceduto il 18 febbraio 2022 a Fort Worth, in Texas, a causa di complicazioni dovute al Covid-19. La notizia, tuttavia, è stata diffusa solo in queste ore. Brad Johnson lascia otto figli.

L'attore lascia la moglie Laurie e otto figli

Linda McAlister, agente di Brad Johnson, ha confermato a NBC News che l'attore si è spento il 18 febbraio scorso. La famiglia, poi, ha aggiunto: "Brad era interessato a tutto ciò che la vita ha da offrire. Sebbene sia morto troppo presto, ha vissuto pienamente la sua vita e ha insegnato ai suoi figli a fare lo stesso". E ancora:

"Brad quando era all'aperto si sentiva a casa. Aveva una grande passione per la terra, di cui rispettava la naturale bellezza. Ma più di tutto amava la sua famiglia. È stato amato e ha amato. Era un amico sincero, un collega fidato e un marito e padre presente. Non sarà mai dimenticato".

Brad Johnson lascia la moglie Laurie e i figli Shane, Bellamy, Rachel, Eliana, Eden, Rebekah, Annabeth e William.

La carriera di Brad Johnson

Brad Johnson ha lavorato come modello per Calvin Klein e ha curato degli spot per Marlboro prima di dare inizio alla sua carriera di attore. Quanto al suo percorso hollywoodiano, Johnson ha interpretato Ted Baker nel film del 1989 Always – Per sempre diretto da Steven Spielberg; era Rayford Steele in Left Behind e il dottor Dominick O’Malley in Melrose Place. Ha anche recitato nel film L'ultimo attacco diretto da John Milius, dove ha interpretato il ruolo di Jake Grafton. Inoltre, ha recitato nel film Riverworld, vestendo i panni di Jeff Hale. Infine, ha preso parte a serie televisive di grandissimo successo come CSI e Dallas.