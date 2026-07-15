Big Mama si è laureata, la tesi sulla sua città e la dedica: “A tutte le vittime di cancro e alla mia Irpinia”

Big Mama si è laureata in Urbanistica al Politecnico di Milano. La cantante, all’anagrafe Marianna Maimone, è diventata dottoressa per la prima volta e ha dedicato la sua tesi di laurea “a tutte le vittime di cancro” e al medico che l’ha aiutata a guarire. Nel 2020 le era stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin.

Big Mama si è laureata. La cantante, all'anagrafe Marianna Maimone, è diventata dottoressa in Urbanistica: Città, Ambiente e Paesaggio al Politecnico di Milano. Sui social alcuni scatti del traguardo raggiunto e una dedica speciale per la tesi di laurea.

Come mostrano le foto condivise su Instagram il 15 luglio, Big Mama ha voluto dedicare la sua tesi di laurea "a tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio". La cantante ha affrontato il Linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sangue, che le è stato diagnosticato nel 2020 e da cui è completamente guarito dopo un ciclo di chemioterapia. In occasione dell'uscita del suo brano Veleno, scritta mentre affrontava la malattia, la cantante aveva raccontato: "Senza la chemio sarei morta. Registrai questa canzone in presa diretta con il pianoforte".

Nella sua tesi l'artista ha ringrazio anche il suo "secondo papà", il medico che l'ha aiutata a guarire: "A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora. Alla mia Irpinia".

Il titolo della tesi di Big Mama è: "Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dell'Irpinia". Per conseguire questo importante traguardo la cantante ha scelto di studiare la sua terrà, l'Irpinia, in cui è nata e cresciuta. Accanto a lei, a festeggiare in questo giorno speciale, i genitori e gli amici più cari, con tanto di striscioni. Tantissimi i commenti di congratulazioni comparsi sotto il post Instagram, come quello di Emma Marrone, che le ha scritto "Brava Amore", ma anche Bianca Balti, Aurora Leone, Mattia Stanga, Mariagrazie Cucinotta.