Bianca Balti: “Quando mia figlia avrà 21 anni le regalerò il social freezing”, in cosa consiste Il social freezing è una procedura che consiste nella crioconservazione dei gameti femminili, ovociti, a cui ricorrere per concepire in caso, con il passare degli anni, dovessero presentarsi problemi di fertilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti ha approfittato del grande seguito di cui gode su Instagram per parlare del social freezing, una procedura che consiste nella crioconservazione dei gameti femminili, ovociti, per accedere eventualmente alla procreazione assistita in caso ci fosse l'impossibilità di procreare spontaneamente. Bianca Balti, che è ricorsa a questa procedura, ha raccontato che darà anche a sua figlia Matilde la possibilità di farlo.

Cos'è il social freezing, che Bianca Balti regalerà a sua figlia Matilde

Come precisato, il social freezing è una procedura che permette di prelevare gli ovociti dopo cicli di stimolazione ovarica e conservarli a temperature basse. In caso di problemi di fertilità, gli ovociti possono essere inseminati con un gamete maschile proveniente da un donatore o dal partner, fino a ottenere un embrione da impiantare nell'utero materno. Bianca Balti, su Instagram, ha tenuto una diretta con la dottoressa Marina Bellavia al fine di informare i suoi follower sulla procedura del social freezing. La modella ha confidato la promessa fatta a sua figlia Matilde Lucidi che oggi ha 17 anni:

Ho detto a mia figlia: "Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario". Se la stimolazione con gli aghi fa male? Io sono agofobica, svengo quando devo fare i prelievi. Ma l'ago usato per la stimolazione è talmente piccolo che riesci a superare il terrore degli aghi. E riscopri una forza in te incredibile dopo questa esperienza.

Perché la modella è ricorsa al social freezing

Bianca Balti ha rimarcato che sarebbe bello se questa procedura fosse gratuita per tutte "per non avere la pressione dell'orologio biologico". Poi, ha spiegato perché lei stessa ha deciso di ricorrere al social freezing:

Leggi anche Bianca Censori in intimo nelle foto social di Kanye West, fan preoccupati per il suo benessere

È stata una scelta che mi ha donato libertà, soprattutto nel mio caso di non rimanere in una relazione solo per paura di non poter avere la mia terza maternità. Un investimento che facciamo su noi stesse. Il fatto è che noi donne non siamo abituate a farlo senza sensi di colpa.

Nel 2022 svelò per la prima volta: "Ho congelato gli ovociti alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche. Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione".