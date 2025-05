video suggerito

Bianca Balti emozionata durante il taglio ai capelli: "È la prima volta dopo che sono ricresciuti" Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, Bianca Balti ha condiviso l'emozione del suo primo taglio ai capelli, che le stanno ricrescendo dopo la chemioterapia alla quale ha dovuto sottoporsi dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio.

A cura di Sara Leombruno

Fin da quando ha scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio, Bianca Balti ha deciso di condividere sui social il suo percorso con la malattia, raccontandolo senza filtri, senza nascondere i momenti più difficili, né quelli più belli durante la ripresa. Uno di questi si è verificato poco fa, quando la modella, nelle stories, ha condiviso il momento del suo primo taglio ai capelli. Il commento, visibilmente emozionata: "È la prima volta dopo che mi sono ricresciuti".

Bianca Balti e il primo taglio ai capelli dopo la chemioterapia

“Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò”, erano state queste le parole con cui la modella, il 15 settembre del 2024, aveva annunciato di aver scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. Da lì, l'inizio del percorso di cure fatto da alti e bassi. Un percorso cui aveva parlato anche lo scorso febbraio dal palco del Festival di Sanremo 2025, sul quale aveva sfilato con il capo rasato. Ora i capelli stanno ricrescendo e, su Instagram, la modella ha condiviso l'emozione del primo taglio.

L'annuncio è arrivato da Mumbai, dove la modella si trova con il compagno Alessandro e le figlie Matilde e Mia. La top model è stata invitata al WAVES2025 – World Audio Visual & Entertainment Summit e ha partecipato alla cena di gala al Taj Lands End. Tra i momenti più significativi, quello immortalato nel salone del parrucchiere. “Taglio un po’ i capelli”, ha scritto nelle sue Stories, mostrando l’hair-stylist mentre le sistema la chioma. E ancora: “È la prima volta dopo che sono ricresciuti”.

"Non voglio sentirmi in colpa di non aver tolto subito le ovaie"

Intervistata da Vanity Fair poco più di un mese fa, Bianca Balti era tornata a parlare della sua malattia. La modella ha spiegato la decisione di non rimuovere preventivamente le ovaie, pur sapendo di essere predisposta geneticamente a questa forma di tumore: “Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto le ovaie, non voglio più accettare questa critica”, le parole.

Ricordo il dolore grandissimo che provavo quando mi scrivevano alcuni dottori che si dichiaravano stupiti perché non mi ero messa in sicurezza. Le loro parole mi facevano sentire sbagliata. Ovviamente quando hanno visto la massa tumorale al pronto soccorso è la prima cosa che ho pensato anche io, perché sapevo di essere predisposta.