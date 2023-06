Beyoncé e Kelly Rowland per i senzatetto: a Houston nascerà un complesso che comprenderà 31 case Beyoncé e Kelly Rowland hanno dato vita a un nuovo progetto: stanno lavorando con l’American Rescue Plan per realizzare un nuovo complesso a Houston che comprenderà 31 nuove abitazioni, tutte per i senzatetto.

A cura di Gaia Martino

Beyoncé e Kelly Rowland stanno collaborando insieme per i senzatetto di Houston, città natale della diva vincitrice di 32 Grammy Awards. Il tabloid People riporta la notizia annunciata in una conferenza stampa che si sarebbe tenuta martedì nella quale le due superstar hanno presentato il loro progetto, un complesso residenziale nella zona centrale della città che garantirà un tetto a chi non ce l'ha.

Il progetto di Beyoncé e Kelly Rowland per i senzatetto

Le due superstar, ex del gruppo Destiny's Child e grandi amiche, stanno realizzando un grosso edificio nel centro di Houston per i senzatetto. Il progetto, si legge su People, costerà circa 8,4 milioni di dollari e vedrà l'aiuto dell'American Rescue Plan – che contribuirà con 7,2 milioni di dollari – e di altri sostenitori come la Rice University. Il complesso abitativo dovrebbe comprendere 31 nuove abitazioni definitive e offrirà vari servizi: metterà a disposizione diverse figure specializzate per aiutare i bisognosi, da badanti, specialisti dei disturbi mentali e comportamentali agli assistenti per il trasporto.

Le opere di beneficenza con la BeyGOOD

Ad aprile Beyoncé si è resa protagonista di un'altra iniziativa di beneficenza: ha donato 2 milioni di dollari per aiutare studenti universitari e imprenditori attraverso la sua BeyGOOD Foundation. Si legge su People che l'associazione fondata dalla diva nel 2013 lavora per le comunità prive di risorse e opportunità: ha contribuito a diverse cause, dai soccorsi in caso di disastri per calamità naturali a finanziamenti per l'istruzione e l'imprenditoria. "Sono estremamente orgogliosa del lavoro svolto in dieci anni da BeyGOOD, qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha dichiarato Beyoncé in un comunicato, scrive il tabloid. "Dalle borse di studio alla crisi idrica in Burundi, fino all'aiuto alle famiglie durante l'uragano Harvey nella mia città natale, Houston, è stato più che appagante essere al servizio. Ora, come fondazione, continueremo il lavoro di coinvolgimento dei partner attraverso programmi innovativi per avere un effetto su un numero maggiore di persone".