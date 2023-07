La madre di Jay Z Gloria Carter ha sposato Roxanne Wiltshire: le foto delle nozze a New York La madre di Jay Z Gloria Carter ha sposato Roxanne Wiltshire, la sua compagna dal 2018. Le nozze si sono tenute a New York domenica sera: tra gli invitati, oltre i familiari Beyoncé e Jay Z, anche diverse celebrità, da Kelly Rowland a Tyler Perry, poi Robin Roberts, Corey Gamble.

A cura di Gaia Martino

La madre di Jay Z, Gloria Carter, ha sposato la compagna di lunga data Roxanne Wiltshire lo scorso fine settimana. La cerimonia, stando al racconto di TMZ, si è svolta nel quartiere Tribeca di New York: le due donne, fidanzate dal 2018, si sono giurate amore eterno circondate dall'affetto di familiari e amici. Presenti all'evento anche diverse celebrità come Robin Roberts, Tyler Perry e Kelly Rowland.

Il matrimonio di Gloria Carter e Roxanne Wiltshire

Domenica sera Gloria Carter e Roxanne Wiltshire hanno celebrato il loro matrimonio. L'evento si è svolto a New York, nel quartiere Tribeca, e sarebbe durato sino a notte fonda, si legge su TMZ. La madre di Jay Z è impegnata con Roxanne Wiltshire dal 2018: un anno dopo il coming out nel quale si dichiarò lesbica cantando il brano "Smile", rese pubblica la sua relazione. Ha giurato amore eterno alla compagna, anche lei filantropa: entrambe si occupano, infatti, di beneficenza. Roxanne Wiltshire è presidente della Wiltshire Foundation, un'associazione che mira ad affrontare le disuguaglianze facendo luce su barriere accademiche, ambientali, finanziarie, sanitarie, giudiziarie e sociali attraverso l'alfabetizzazione. Gloria Carter, invece, nel 2002 ha fondato con il figlio la Shawn Carter Foundation che si occupa di fornire assistenza finanziaria agli studenti delle scuole superiori e agli universitari che non hanno i fondi necessari per proseguire gli studi. Diversi tabloid americani hanno condiviso le immagini scattate alle neo spose e agli invitati.

Gli invitati alla cerimonia

Numerosi i VIP presenti al matrimonio della coppia. Oltre a Jay Z con la moglie Beyoncé e i loro figli, Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir Carter, hanno partecipato all'evento anche Tyler Perry, Kelly Rowland, poi Robin Roberts, Corey Gamble. Presente tra gli invitati anche Tina Knowles, la madre della diva che nelle ultime ore ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram scattata durante il giorno di nozze della suocera.