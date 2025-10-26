Benedetta Rossi in tv con il marito dopo l’intervento: “I figli non sono arrivati, saremmo stati bravi genitori”

Benedetta Rossi ha raccontato di essersi completamente ripresa dopo l’intervento per un nodulo alla tiroide, a cui si e sottoposta la scorsa estate. Al suo fianco a Verissimo il marito Marco Gentili, con cui è sposata da 28 anni: “Litighiamo poco ma in maniera pesante. I figli non sono arrivati, saremmo stati bravi genitori”.

Benedetta Rossi è tornata in tv per la prima volta dopo il recente intervento alla tiroide. La foood blogger e chef, volto di Fatto in Casa con Bendetta, si era sottoposta a un delicata operazione per rimuovere un nodulo, come aveva spiegato in un lungo messaggio sui social. "È andato tutto benissimo, oggi sono serena", ha raccontato.

Come sta Benedetta Rossi dopo l'intervento alla tiroide

Ospite di Silvia Toffanin, nella puntata del 26 ottobre di Verissimo. Rossi ha spiegato di essersi ripresa del tutto dopo l'operazione alla tiroide dello scorso agosto. Appena ricevuta la notizia ha avuto paura per la sua salute, ma ha cercato di affrontare tutto con il sorriso: "Cerco sempre di non pensare al peggio. Mi sono spaventata quando me l'hanno detto, ma ho provato a non pensarci fino al momento in cui avrei dovuto affrontarlo. Non mi piace che gli altri si preoccupino per me, preferisco tenere dentro le mie cose".

L'amore per Marco Gentili e l'assenza di figli

In questo suo momento di difficoltà, Benedetta Rossi ha potuto contare sull'amore e sostegno del marito Marco Gentili, al suo fianco da 28 anni, anche nel lavoro. "Il chirurgo ha detto che avrebbe potuto non parlare per alcune settimane, invece lo ha fatto subito", ha raccontato lui ospite con la moglie a Verissimo. A unirli un amore forte e solido nonostante qualche piccola litigata: "Tante volte se ne esce con battute infelici, che a me pesano tanto, sono permalosa. Sicuramente è una persona schietta". "Non ci siamo mai nascosti nulla, ci siamo affidati uno all'altra", ha raccontato lui.

Benedetta Rossi e Marco Gentili non hanno avuto figli e questo per loro rappresenta oggi un argomento delicato. "Non ne abbiamo perché semplicemente non sono venuti. Saremmo stati bravi genitori", ha spiegato l'uomo con le lacrime agli occhi.