Benedetta Rossi e il marito in Messico: “Stiamo bene, non siamo bloccati. Oggi siamo riusciti a spostarci”

Con una storia pubblicata su Instagram, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno rassicurato i followers sulle loro condizioni in Messico, dove l’uccisione del narcotrafficante “El Mancho” ha causato violenza e caos. “Stiamo bene, non siamo bloccati. Ci hanno tranquillizzato e siamo partiti”, ha spiegato la food blogger.
A cura di Elisabetta Murina
Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno rassicurato i followers sulle loro condizioni. La food blogger (nota per il suo format Fatto in casa da Benedetta) e il marito si trovano i vacanza in Messico, dove la recente uccisione di "El Mencho", il capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, ha generato caos e tensioni in varie aree del paese, bloccando voli e rendendo difficili gli spostamenti

"Stiamo bene, tutto apposto, non abbiamo problemi", ha spiegato Marco Gentili in una storia pubblicata sul profilo Instagram della moglie, dove si sono mostrati insieme. La coppia ha spiegato che in queste ore sono usciti diversi "titoli acchiappa clic" sulla loro situazione e ha voluto smentire la versione secondo cui sarebbero bloccati in Messico: "Ci sono arrivati messaggi e telefonate da parte di persone care e parenti molto spaventati perché avevano scritto Benedetta e Marco bloccati in Messico tra narcos. Stiamo bene, non siamo bloccati".  Rossi e il marito hanno raccontato che, proprio questa mattina, si sono spostati da dove erano prima a Bacalar, nello specifico vicino alla Laguna dei 7 Colori. "Abbiamo fatto uno spostamento di un paio d'ore. Bisogna stare informati sulle condizioni della strada, abbiamo chiesto, ci hanno assolutamente tranquillizzati e siamo partiti", ha spiegato la cuoca.

Questa mattina, 23 febbraio, erano stati proprio loro a spiegare cosa stava succedendo nel Paese: "Stamattina c'è stato l'arresto e l'uccisione di un capo di un cartello, c'è una sorta di guerra tra narcotrafficanti e esercito". La coppia aveva poi spiegato di doversi spostare verso lo Stato di Quintana Roo (che sono poi riusciti ad raggiungere), dove si erano verificati episodi di estrema violenza: "Ci sono stati incendi di auto e camion. Cerchiamo di tenerci informati con il personale e i numeri di emergenza". Le loro condizioni di sicurezza e salute non sono mai state a rischio.

