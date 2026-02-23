Benedetta Rossi bloccata in Messico per la morte di El Mencho: “C’è una sorta di guerra tra narcos e esercito”

Quella che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformata in poche ore in un incubo logistico e di sicurezza. Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili, attualmente in viaggio in Messico, si sono ritrovati nel bel mezzo del caos scatenato dall'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come "El Mencho", il capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione. La morte del boss ha innescato una rappresaglia immediata da parte delle bande di narcotrafficanti, trasformando diverse aree del Paese in un campo di battaglia.

Il racconto sui social: "Disordini e incendi"

Dalla loro stanza d'albergo, Benedetta Rossi e suo mairto hanno voluto rassicurare i milioni di follower che, seguendo le notizie internazionali, si erano immediatamente preoccupati per le loro sorti. A spiegare la situazione è stato Gentili: "Molti di voi si sono preoccupati perché hanno visto i disordini che ci sono qui in Messico. Stamattina c'è stato l'arresto e l'uccisione di un capo di un cartello, c'è una sorta di guerra tra narcotrafficanti e esercito". Sebbene la zona dove si trovano attualmente non sia il cuore degli scontri, la preoccupazione riguarda gli spostamenti previsti per le prossime ore. La coppia dovrebbe infatti dirigersi verso lo Stato di Quintana Roo, un'area dove si sono già registrati episodi di violenza estrema: "Ci sono stati incendi di auto e camion. Cerchiamo di tenerci informati con il personale e i numeri di emergenza", ha aggiunto.

Sicurezza prioritaria: "Il viaggio viene dopo"

Davanti a uno scenario di guerriglia urbana, i piani della vacanza sono inevitabilmente passati in secondo piano. Gentili ha chiarito che non verranno presi rischi inutili, nonostante il desiderio di proseguire il tour programmato: "Il viaggio è poco importante, l'importante è la sicurezza. A questo punto non possiamo fare molto se non restare informati e cercare di rispettare le indicazioni che danno le autorità". Al momento, la coppia rimane in attesa di comunicazioni ufficiali per capire se sarà possibile spostarsi in sicurezza o se il rientro dovrà essere anticipato. "È importante rispettare le tappe che ci eravamo prefissati, ma solo se le condizioni lo permetteranno", hanno concluso, promettendo di tenere aggiornati i fan sull'evolversi di una situazione che resta estremamente volatile.