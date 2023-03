Bella Hadid: “Sono sobria da 5 mesi”, pochi mesi fa aveva ammesso la sua dipendenza dall’alcol Con un video pubblicato su TikTok, la top model Bella Hadid festeggia i suoi primi 5 mesi alcol free. La modella aveva ammesso pubblicamente la dipendenza dall’alcol: “Ho perso il controllo della mia vita”.

A cura di Stefania Rocco

Con un video pubblicato su TikTok, la super top model Bella Hadid festeggia i suoi primi 5 mesi alcol free. Era stata lei stessa, qualche mese fa, a rendere pubblica la decisione di non consumare più alcolici, maturata dopo essersi resa conto dell’impatto avuto dall’alcol sulla sua vita. Una dipendenza vera e propria dalla quale Hadid, a fatica, sta cercando di liberarsi. Riuscendoci, per fortuna.

Il traguardo raggiunto da Bella Hadid

Bella festeggia il traguardo dei 5 mesi trascorsi senza toccare alcol insieme alle amiche in quella che sembrerebbe essere una sala piena di slot machine. “Cinque mesi alcol free”, scrive nella captino del breve filmato caricato sul suo account. Centinaia i commenti dei fan che si dicono orgogliosi della modella, complimentandosi con Hadid per la sua forza di volontà.

Bella Hadid: “L’alcol mi ha fatto perdere il controllo”

Bella Hadid, dopo avere reso nota la sua battaglia contro ansia e depressione, aveva deciso di aprirsi anche sul fronte della dipendenza dall’alcol. Lo aveva raccontato in un’intervista al magazine InStyle, confessandosi come mai accaduto prima di quel momento: “Ho sempre bevuto parecchio. Adoravo l'alcol e sono arrivata al punto in cui non mi ricordavo neanche più le serate per quanto bevevo. Mi sentivo come se avessi perso il controllo della mia stessa vita”. Il consumo di alcol, aveva raccontato in quell’occasione, aveva contribuito ad acuire la sua ansia, cosa che l’aveva convinta a smettere: “Non sento più il bisogno di bere alcolici perché so come il loro abuso mi influenzerà negativamente alle 3 del mattino quando mi sveglio con un'ansia orribile per quello che ho fatto magari cinque anni fa. C'è sempre e solo questo effetto infinito di, essenzialmente, dolore e stress per drink che ora ho capito non essere più necessari”.