Belèn Rodriguez sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali: “È un sogno, ho sentito Maradona vicino” La famiglia Rodriguez assiste emozionata alla partita tra Francia e Argentina, che ha portato il Paese sudamericano alla vittoria dei Mondiali di Calcio 2022. Urla di gioia, risate e anche pianti liberatori per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si abbracciano sul gol finale.

A cura di Ilaria Costabile

L‘Argentina ha vinto i Mondiali di Calcio 2022. Un evento incredibile, che ha riscritto ancora una volta le sorti del calcio e di un Paese che ha dato i natali ad alcuni grandi calciatori, vere e proprie icone del calcio mondiale. A commentare la vittoria, sulle pagine del Corriere è Belén Rodriguez, la modella argentina, commossa ed emozionata ricorda anche Diego Armando Maradona, che avrebbe gioito insieme ai suoi connazionali per questa meritata Coppa.

Il commento di Belen Rodriguez

La showgirl che ha guardato la partita a casa insieme alla sua famiglia, ha raccontato di aver vissuto tutto il tempo del match vivendo la tensione attimo per attimo. Ma il primo pensiero è andato al Pibe de Oro, scomparso nel 2020, che per gli argentini e non solo, rappresenta una vera e propria icona del calcio:

Questa Coppa del Mondo è un sogno! L’Argentina, il mio Paese, è una terra che ha sempre lottato tantissimo e questa vittoria è davvero incredibile. Ho tifato e pensato che è un vero peccato che Diego (Maradona, ndr.) non abbia potuto guardare una partita così spettacolare anche se credo che l’abbia vista lo stesso, dall’Alto! Ma l’ho sentito vicino, tutti l’abbiamo sentito vicino. L’ho conosciuto, ho ballato con lui due volte e questa volta sarebbe stato bellissimo un nostro terzo ballo per questa vittoria, per festeggiare con lui ancora una volta.

Belen continua facendo il paragone con Napoli, dove la vittoria è stata altrettanto sentita, proprio in ricordo di tutto quello che Maradona ha portato alla squadra azzurra e di come quello per Diego sia stato un vero e proprio culto. Rodriguez, poi, si augura che questo traguardo possa essere foriero di tante buone notizie