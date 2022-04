Barù torna in televisione dopo il Grande Fratello Vip, in quale show sarà protagonista Barù torna in televisione dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino approda in un ambiente a lui più congeniale: il nuovo cooking show di Alessandro Borghese su Tv8.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, in cui è stato uno dei protagonisti indiscussi Gherardo Gaetani, meglio conosciuto come Barù, tornerà sul piccolo schermo ma in un ambiente decisamente più vicino ai suoi gusti rispetto alla casa più spiata d'Italia. Si tratta, infatti, di uno show di cucina, il primo amore del nipote di Costantino Della Gherardesca.

Barù protagonista in uno show di cucina

A partire da lunedì 2 maggio, in prima serata su Tv8 parte un nuovo cooking show, ovvero Alessandro Borghese Celebrity Chef, dove saranno proprio personaggi noti nel mondo dello spettacolo a sfidarsi ai fornelli, mostrando le loro velleità culinarie. Ed è nelle vesti di cuoco provetto che ritroveremo il concorrente del reality show di Canale 5 che, tra l'altro, ha annunciato che il prossimo 10 maggio aprirà a Milano un ristorante temporaneo, specializzato in carne alla brace. Quindi, se già nella casa di Cinecittà aveva dato prova delle sue doti, sfamando i suoi coinquilini con svariati manicaretti e anche sui social ha dato sfoggio delle sue conoscenze in fatto di cucina, non resta che vederlo all'opera, pronto a conquistare magari il titolo di vincitore.

Chi sono gli altri concorrenti famosi

Come già anticipato, non sarà solo l'ex gieffino a cimentarsi in questa nuova avventura culinaria capitanata da Alessandro Borghese, che d'altro canto in queste ultime settimane si è attirato non poche polemiche a seguito di alcune affermazioni sul lavoro dei giovani in Italia. Gli altri concorrenti, quindi, saranno personaggi noti del piccolo schermo, ovvero Fatima Trotta, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Enrico Bertolino e Melissa Satta. Non poteva mancare, ovviamente, una giuria composta dalla giornalista Angela Frenda, dallo chef stellato Enrico Bartolini e anche dai clienti del ristorante in cui si svolgerà il cooking show, che potranno decretare il piatto migliore assaggiato durante la serata.