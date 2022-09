Barbara d’Urso è sbarcata sul “Metadurso”, l’intrattenimento virtuale del Metaverso “Ci sono state 2.300 visite. Sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità”, spiega Barbara d’Urso dopo l’esperimento del suo show sul Metaverso. Per il momento saranno previste 70 postazioni virtuali per ciascun incontro. “Sono andate full in 6 minuti”.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso sbarca sul Metaverso, da lei ribattezzato Metadurso, inevitabilmente. Come già annunciato nel corso del Festival della Tv a Dogliani, la conduttrice ha messo in atto la prima tappa del suo progetto di lanciarsi nell’intrattenimento virtuale. Lo ha fatto sotto forma di avatar tramite una piattaforma che le ha consentito di interagire con il suo pubblico e per ora sembra abbia trovato consenso.

Com’è andato l’esperimento del Metadurso

“Ci sono state 2.300 visite. Sono in homepage su Spatial. Sono pazza di felicità”, spiega Barbara d’Urso in una nota riportata dall’Ansa a seguito del suo esperimento meta televisivo. Per il momento saranno previste 70 postazioni virtuali per ciascun incontro. “Sono andate full in 6 minuti”, ha spiegato la conduttrice lo scorso 6 settembre prima del debutto ufficiale di giovedì 8 settembre. "Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar”.

Barbara d’Urso non ha intenzione di mollare Mediaset

Nonostante le novità che vanno ben oltre le aspettative, Barbara d’Urso ha messo in chiaro che non ha alcuna intenzione di lasciare Mediaset e che soprattutto l'azienda non ha alcuna intenzione di scaricarla. "La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, può piacere o no, quando è uscita la notizia la gente ha pensato ‘Mediaset ha cacciato la D'Urso ha calci in culo', ma così non è", aveva detto a Dogliani senza escludere la possibilità di tornare anche in Rai, in un futuro. "Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?"