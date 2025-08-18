Barbara D’Urso due volte su Rai1 in due giorni, la fine di un tabù grazie a Pippo Baudo

In meno di 24 ore Barbara D’Urso interviene per due volte in ricordo dell’amico e conduttore scomparso. Una doppia ospitata che è parte del processo di normalizzazione per il ritorno di D’Urso in Rai, già pronta a Ballando con le Stelle.

Due presenze su Rai1 a poche ore di distanza per Barbara D'Urso. Quella che fino a pochi giorni fa sarebbe stata senza dubbio una notizia, passa in secondo piano per effetto del lutto. La conduttrice è stata protagonista di due interventi telefonici al Tg1 e a Estate in diretta per ricordare Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto a 89 anni.

Il doppio ricordo per la morte di Pippo Baudo

D'Urso aveva iniziato proprio al suo fianco, prima a Domenica In e poi seguendolo per l'avventura di lancio dell'emittente catanese Antenna Sicilia, che Baudo tenne a battesimo presentando un programma di intrattenimento accompagnato proprio da D'Urso. Questi i momenti ricordati da D'Urso su Rai1, in due diversi momenti che non sono passati inosservati, perché al netto del dolore collettivo le due ospitate, osservate con la lente del 2025 e fuori dal lutto, avrebbero rappresentato certamente un'anomalia, considerata la lontananza dalla Tv di Barbara D'Urso negli ultimi due anni. Di fatto solo un'ospitata dal 2023 ad oggi, da Mara Venier a Domenica In. Poi più nulla, se non ipotesi e chiacchiericci vari attorno al suo nome.

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Interventi certamente facilitati dall'impegno di Barbara D'Urso in Rai per i prossimi mesi. La conduttrice metterà fine al suo purgatorio televisivo tornando da concorrente di Ballando con le Stelle per la prossima edizione. Un colpo, quello piazzato da Milly Carlucci, che sarà sicuramente tra le storie di maggiore interesse per la prossima edizione del programma. Così il ricordo di Pippo Baudo funge anche da evento che fa da apripista per la normalizzazione di Barbara D'Urso nelle dinamiche quotidiane della Rai, eventualità trattata come un tabù negli ultimi due anni in relazione alle voci di possibili avvicinamenti di D'Urso al servizio pubblico.