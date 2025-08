Paola Perego su Barbara D’Urso: “Cattiverie e ingiustizie contro di lei. È impensabile che non lavori”

Ieri sera all'AREA Roma Pride, alle Terme di Caracalla, è stata ospite Paola Perego. La nota conduttrice televisiva è stata chiamata a dare alcune preferenze tra volti femminili di successo dello spettacolo italiano e mondiale. Davanti al nome di Barbara D'Urso, si è lasciata andare a uno sfogo inaspettato nel quale ha denunciato il trattamento riservato dal mondo della televisione alla collega, ormai ferma da due anni.

Le parole di Paola Perego su Barbara D'Urso

Paola Perego ospite dell'AREA Roma Prime, chiamata a scegliere tra Barbara D'Urso e Elodie, ha preferito la sua collega spiegandone il motivo. La conduttrice si è rivolta così davanti al pubblico: "Scelgo Barbara D'Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte". Ha commentato la lontananza, che dura da due anni, della D'Urso in tv, ritenendola scorretta. "Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all'angolo all'improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c'è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei è stato detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene". Infine, ha commentato: "È impensabile che una professionista come lei oggi non lavori".

Barbara D'Urso tornerà in tv, in Rai, dopo due anni di stop

Dopo due anni di silenzio forzato e mesi di rumors, Barbara D'Urso a fine giugno ha confermato di avere in tasca un nuovo progetto che presto presenterà ai telespettatori di Rai 1. Il passaggio da Mediaset alla Rai arriva dopo mesi di indiscrezioni e dopo il tanto chiacchierato addio, comunicato in una nota nel 2023, all'azienda che vede Pier Silvio Berlusconi come amministratore delegato. Quella di lasciare i suoi show del pomeriggio e della sera di Canale5 non è stata una sua scelta, ha più volte ribadito, ma quella di staccare tutto e "stare tranquilla" in questi due anni, sì. Ha lasciato l'Italia andando a vivere a Londra, per imparare l'inglese, e ora sarebbe pronta per il suo atteso ritorno. Con quale programma? Lo scorso 30 giugno ha fornito questo indizio: "È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera".