Barack e Michelle Obama in crisi? Le foto per l’anniversario mettono a tacere i rumors Per il loro 31esimo anniversario di matrimonio, Barack e Michelle Obama si sono scambiati una dedica sui social per celebrare il loro amore. I post mettono a tacere, almeno per ora, le voci di una possibile crisi tra i due dopo che lo scorso 6 settembre Larry Sinclair aveva pubblicamente accusato il politico di aver avuto rapporti sessuali con lui.

"Sei brillante, gentile, divertente e bella. Sono fortunato a poterti chiamare mia": recita così la dedica che Barack Obama ha scritto per la moglie Michelle per il loro 31esimo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati nel 1992 e da allora non si sono mai separati. O, almeno, non sentimentalmente: il politico e sua moglie, infatti, sono lontani ormai da settimane visto che l'ex First Lady si trova in vacanza in Europa, dove è stata avvistata pochi giorni fa a Portofino sullo yacht di Stephen Spielberg. Dati alla mano, Barack e Michelle non compaiono in pubblico insieme da quando circa un mese fa, il 6 settembre, Larry Sinclair accusò pubblicamente il primo Presidente nero degli Stati Uniti d'America di aver avuto un rapporto sessuale con lui mentre era sotto l'effetto di droghe.

Le accuse di Larry Sinclair a Barack Obama

Il 6 settembre Larry Sinclair (62 anni), pregiudicato condannato in passato per frode e falsificazione, ha affermato in un'intervista a Tucker Carlson di aver avuto rapporti sessuali con Obama mentre erano sotto effetto di droghe: i fatti a cui si riferisce, però, sono accaduti nel lontano 1999 a Chicago. Anno in cui, ad ogni modo, il politico era già sposato con sua moglie Michelle e aveva anche avuto la sua prima figlia (Malia Ann Obama, nata nel 1998). Secondo il racconto di Sinclair, i due si sarebbero incontrati tramite un autista fidato dell’ex Presidente nel retro della sua limousine, dove avrebbero avuto un rapporto sessuale. Dopo quell’episodio, si sarebbero rivisti anche il giorno successivo, quando Obama si sarebbe presentato nell’hotel dove l’uomo alloggiava. Ad oggi, l'uomo non ha fornito alcuna prova a sostegno di queste affermazioni.

Le voci di crisi tra Barack Obama e Michelle

Dal momento dell’intervista di Larry Sinclair, Barack Obama e sua moglie Michelle non sono più stati visti insieme pubblicamente. L’ex First Lady americana è da settimane in vacanza in Europa e di recente è stata avvistata sullo yacht di Steven Spielberg a Portofino. Il 3 ottobre, in occasione del loro anniversario, anche lei ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio per suo marito, scrivendo: "Trentuno anni e ancora una vita davanti, amo vivere la vita con te al mio fianco. Auguri, amore".

I post sembrano mettere a tacere le voci su una possibile crisi tra i due, sopratutto in questo periodo in cui si rincorrono le voci di una possibile candidatura di Michelle LaVaughn Robinson alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024. Ad ogni modo, al momento l’ex First Lady non ha mai confermato di aver intenzione di dedicarsi alla politica in un ruolo indipendente da quello del marito.