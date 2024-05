Attore di How Met Your Mother accoltella la compagna e fugge al confine con il Messico

video suggerito

Si chiama Nick Pasqual, ha 35 anni ed è un ex attore di "How I Met Your Mother". È stato accusato di tentato omicidio per aver accoltellato più volte la sua ex fidanzata, una truccatrice di Hollywood, la signorina Allie Shehorn nella sua casa di Los Angeles. Subito dopo l'attacco, Nick Pasqual sarebbe fuggito verso il confine messicano dove è stato fermato a un posto di blocco. Stando ai procuratori distrettuali che si stanno occupando del caso, la compagna era riuscita a ottenere un ordine restrittivo contro l'uomo. L'attore, adesso, rischia l'ergastolo.

Ha cercato di uccidere Alice Shehorn

Nick Pasqual è accusato di aver accoltellato ripetutamente Allie Shehorn dopo essere entrato con la forza in casa sua intorno alle 4:30 del mattino di giovedì scorso. La donna, come riportano le cronache statunitensi, è stata ricoverata in ospedale con ferite giudicate critiche. Al momento, Nick Pasquale dovrà rispondere di tentato omicidio di primo grado, furto con scasso e intrusione, ferimento della compagna. Inoltre, Pasqual è accusato anche di violenza domestica, avendo inflitto gravi lesioni corporee alla vittima con un coltello. Su GoFundMe è nata una pagina per sostenere le spese mediche della vittima che ha già raccolto quasi centomila dollari.

Attore in How Met Your Mother e Rebel Moon

La carriera di Nick Pasqual è ricca di piccole particine e nient'altro. Secondo Imdb, l'attore ha preso parte tra gli altri allo show di successo "How I Met Your Mother" e in "Rebel Moon", film Netflix di Zack Snyder. Tra gli altri lavori anche "Poor Paul", film del 2023 e la serie tv "America's Most Wanted" nel 2021. Il procuratore distrettuale George Gascón ha espresso sdegno per le azioni dell'attore: "Un atroce incidente che è un chiaro promemoria di quello che è la violenza domestica, dei suoi pericoli. Garantieremo che l'individuo responsabile di questo atto sia ritenuto colpevole fino in fondo".