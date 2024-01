Ashley Park, Mindy di Emily in Paris, colpita da uno shock settico: “Molti organi infettati, ora sto meglio” Ashley Park, l’attrice che interpreta Mindy in Emily in Paris, è stata ricoverata in terapia intensiva per uno shock settico. Lo racconta lei stessa con un post su Instagram dove dichiara di stare meglio, ma di aver affrontato momenti davvero difficili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ashley Park, l'attrice di Broadway, nonché protagonista di Emily in Paris nel ruolo di Mindy Chen, l'inseparabile amica di Lily Collins, mentre era in vacanza lo scorso dicembre è stata colpita da uno shock settico. Su Instagram ha raccontato cosa le è accaduto, spiegando di aver trovato la forza di reagire grazie al supporto del suo compagno, Paul Forman, attore conosciuto sul set della serie Netflix ambientata a Parigi.

Ashley Park racconta i giorni in terapia intensiva

Su Instagram ha pubblicato alcune immagini scattate in ospedale, in cui è visibilmente provata e accanto a lei, sempre premuroso e attento, l'attore anglo-francese pronto a tenerle la mano e supportarla nei momenti più difficili. Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Ashley Park spiega cosa è successo e inizia una serie di ringraziamenti a partire proprio dal suo compagno:

Mentre sono seduta qui a elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024, l'unica parola che mi viene in mente è gratitudine. Mentre ero in vacanza a dicembre, a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico, che ha infettato e colpito diversi organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente. Sono grata soprattutto a Paul per essere stato incondizionatamente al mio fianco durante tutto questo. Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli tac, test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, il tutto mentre eravamo soli dall'altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire.

Infine, l'attrice di rivolge ai medici che le hanno prestato subito soccorso: "Sono profondamente grata a tutti i medici e alle infermiere dell'unità di terapia intensiva che hanno lavorato instancabilmente", a cui ha aggiunto un ulteriore ringraziamento a chi, anche da lontano, ha cercato di aiutarla, come i suoi assistenti, che hanno fatto in modo potesse usufruire dell'assicurazione sanitaria e ha concluso dicendo: "Ho esitato a condividere quello che è successo perché sono ancora in fase di recupero… ma ora so di essere al sicuro lontana dal peggio".

Emily in Paris 4 in produzione

Nel frattempo, sull'account ufficiale Netflix, è stato pubblicato un primo scatto con Lily Collins che ha annunciato l'inizio della produzione della quarta stagione di Emily in Paris. Park ha dichiarato di portare avanti una lenta riabilitazione: "Vi amo tutti. Sto guarendo e vi prometto che mi riprenderò" ha scritto nel suo post, e i fan non attendono altro che rivederla vestire i panni dell'eccentrica e talentuosa Mindy.