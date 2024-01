Ashley Park torna sul set di Emily in Paris 4, le foto con Lily Collins dopo il ricovero in ospedale Ashley Park, l’attrice che in Emily in Paris interpreta Mindy, dopo un lungo periodo di degenza e cure piuttosto invasive a causa di uno shock settico, di cui ha parlato in un post a inizio di quest’anno, è arrivata sul set della serie. In attesa della conferma dei medici per le riprese, si gode l’affetto dei suoi fan e di Lily Collins. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ashley Park è arrivata a Parigi, dove è in attesa di girare la quarta stagione di Emily in Paris. L'attrice, dopo aver raccontato quanto le è accaduto lo scorso dicembre, dove è stata ricoverata per un grave shock settico, ha condiviso su Instagram alcuni scatti dalla capitale francese, insieme a Lily Collins, la protagonista della serie Netflix nonché sua amica.

Ashley Park in attesa di tornare sul set di Emily in Paris

Seppur procedendo per gradi, un piccolo passo alla volta, Ashley Park si sta riprendendo dopo un lungo periodo di degenza a seguito di uno shock settico che stava per compromettere molti organi vitali, come lei stessa ha raccontato in un post pubblicato su Instagram alcune settimane fa. L'attrice, rivolgendosi ai suoi fan, che le hanno mandato messaggi di supporto in cui hanno provato a manifestarle tutto il loro affetto, ha scritto: "Sono profondamente commossa e grata per i vostri bellissimi messaggi di sostegno e conforto, per le vostre storie personali relative alla sepsi e al ricovero in ospedale, e per ogni persona che mi ha contattato con amore…ogni messaggio mi ha davvero spinta ad una rapida e speranzosa guarigione". Poi, parlando del suo ritorno sul set nei panni di Mindy ha aggiunto:

Mi dispiace per il ritardo nelle risposte, volevo solo aggiornarvi sul fatto che i medici mi hanno permesso di volare dopo la risposta alla cure e ora mi sto riprendendo e riposando a Parigi, dove sono stata accolta con questa incredibile e calorosa accoglienza da parte dei miei amici e della famiglia di Emily in Paris. Non potrei essere più entusiasta di tornare sul set per la stagione 4. Prometto che mi sto godendo tutto questo e mi sto prendendo cura di me stessa il più possibile per tornare in forma e combattere. Nel frattempo grazie a Lily Collins per le coccole sul divano.

Quando arriva su Netflix Emily in Paris 4

Le riprese della quarta stagione di Emily in Paris sono iniziate già da qualche settimana, come aveva annunciato Lily Collins con un post pubblicato sui social in cui teneva tra le mani il copione con i nuovi episodi. Verosimilmente le puntate arriveranno entro fine anno su Netflix, e quella che si sta girando tra gli arrondissement di Parigi potrebbe essere il capitolo conclusiva della chicca firmata da Darren Star, con protagonista la deliziosa Emily Cooper.