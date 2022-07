Ariadna Romero sempre più vicina a Nicola Ventola, e la madre di Pierpaolo Pretelli approva La modella Ariadna Romero appare sempre più vicina a Nicola Ventola, ex calciatore che è stato a lungo legato alla conduttrice Bianca Guaccero. I due sono stati sorpresi insieme. E Margherita Velardi, madre dell’ex Pierpaolo Pretelli, sembra approvare.

A cura di Stefania Rocco

La modella Ariadna Romero potrebbe avere ritrovato l’amore. Accanto a lei compare con sempre maggiore frequenza Nicola Ventola, ex calciatore che è stato per anni legato a Bianca Guaccero (i due sono rimasti ottimi amici). L’ultimo avvistamento risale al 28 giugno scorso. Il calciatore e la modella hanno partecipato insieme al concerto tenuto da Maluma alla Rimini Beach Arena, poi sono stati a cena e proprio in quell’occasione una donna ha chiesto ai due di scattare una foto, immagine poi finita sui social.

Ariadna Romero e Ventola insieme al concerto, poi a cena

Che si tratti del 28 giugno scorso lo dimostra l’abito indossato da Ariadna in occasione dell’ultimo avvistamento con Ventola. Nella foto scattata al concerto e poi postata su Instagram (scatto in cui Ariadna è con un’amica) la modella indossa lo stesso abito con il quale, poche ore dopo, sarebbe stata fotografata a cena con l’ex calciatore. Anche il commento postato da Ventola sotto la foto in questione dimostra l’esistenza di un certo feeling tra i due.

Il like di Margherita, madre di Pierpaolo Pretelli

Migliaia i like conquistati da Adriana con la foto scattata al concerto di Maluma, evento al quale ha partecipato insieme a Nicola Ventola. Tra loro anche quello di Margherita Velardi, madre di Pierpaolo Pretelli. La modella e l’ex compagno, oggi legato a Giulia Salemi, sono stati insieme per qualche anno prima di lasciarsi definitivamente. Dal loro rapporto è nato il piccolo Leo, figlio che entrambi adorano e che cercano di crescere senza che al piccolo manchi alcuna figura genitoriale di riferimento. Anche per questo Ariadna ha mantenuto un ottimo rapporto con i genitori del suo ex fidanzato. Margherita, in particolare, non ha mai nascosto l’affetto nei confronti della madre del suo nipotino. Una grande famiglia allargata che ha già accolto Giulia Salemi e della quale, se le cose proseguissero come previsto, potrebbe entrare a far parte Nicola.