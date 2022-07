La verità sul rapporto tra Ariadna Romero e Nicola Ventola Non c’è alcuna love story in corso tra Nicola Ventola e Ariadna Romero. A smentirlo sono i diretti interessati con una Instagram story: “Siamo grandi amici”.

A cura di Stefania Rocco

Ariadna Romero e Nicola Ventola non stanno insieme. A poche ore dalla diffusione delle prime notizie a proposito del loro rapporto, la modella e l’ex calciatore fanno chiarezza. “Ci conosciamo da un bel po’. Siamo grandi amici”, ha fatto sapere Nicola con una Instagram story, negando quindi di avere instaurato un rapporto romantico con la ex compagna di Pierpaolo Pretelli. Una storia ricondivisa dalla stessa Ariadna che ha quindi confermato tale versione dei fatti.

Ariadna Romero single da tempo

Stando a quanto la modella pubblica sui social, il suo cuore sarebbe libero da tempo. Conclusa la relazione con Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio Leo, Ariadna avrebbe collezionato pochi flirt non particolarmente importanti. Nessuno sarebbe riuscito a farle battere il cuore tanto da indurla a uscire allo scoperto. E anche il rapporto con Ventola si è rivelato essere amichevole. La modella sarebbe single, completamente concentrata sul lavoro e sul suo bambino, e per niente intenzionata a innamorarsi di nuovo.

Ariadna Romero è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli

L’ultimo uomo davvero importante nella vita di Ariadna è stato Pierpaolo, conosciuto anni fa, subito dopo essere arrivata in Italia da Cuba. Quello tra Ariadna e Pierpaolo è stato un rapporto importante, tanto da indurre i due a programmare una vita insieme e l’arrivo di un bambino. La loro storia d’amore è finita anni prima della partecipazione dell’uomo al Grande Fratello Vip, esperienza in occasione della quale Pretelli ha conosciuto Giulia Salemi, sua attuale compagna. Ariadna, invece, resta single, come lei stessa ha chiarito in più occasioni. Diversi i flirt che le sono stati attribuiti, sistematicamente smentiti dalla diretta interessata. Con l'ex compagno, che a lungo aveva provato a riconquistarla, ha mantenuto un ottimo rapporto.