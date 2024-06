video suggerito

Aras Senol dopo la vittoria all’Isola: “Senza Terra Amara non sarebbe stato possibile” L’attore turco della soap Terra Amara si racconta a pochi giorni dal suo successo nel reality di Canale 5, dal momento più difficile vissuto alla scelta di devolvere metà del montepremio alla fondazione Cecchettin: “La storia di Giulia e mi ha colpito al cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Aras Senol ha vinto L'Isola dei Famosi a sorpresa. L'amatissimo attore turco, protagonista di "Terra Amara", si è imposto nel reality aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 100mila euro, metà del quale è stato destinato alla fondazione Giulia Cecchettin, come lui ha raccontato.

Le parole di Aras Senol dopo la vittoria

Trascorsi alcuni giorni dalla finale del programma, che è andata in onda su Canale 5 lo scorso mercoledì 5 giugno 2024, Senol ha parlato Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un bilancio di questa esperienza del reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. L'attore ha ammesso con serenità che la sua popolarità garantita dalla partecipazione alla popolarissima soap di Canale 5 ha contribuito in modo sostanziale all'obiettivo raggiunto: "Senza soap sarebbe stata molto più dura. Non me lo aspettavo, credevo sarei rimasto cinque o sei settimane…invece!". Quindi ha aggiunto:

È stata un'avventura che non dimenticherò mai. È stata difficile, lunga, impegnativa ma anche divertente. Ho perso 17 chili. Se mi rivedrete in qualche soap o programma in Italia? Lo spero. È uno dei miei sogni più grandi.

Metà del montepremi donato alla fondazione Cecchettin

In Honduras non è stato tutto rose e fiori ed ha parlato anche del momento più difficile: "Il momento più brutto è stato l'incidente di Khady perché non ho potuto aiutarla". A colpire molto dopo la sua vittoria è stata la scelta di devolvere metà del montepremi in palio alla fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza sulle donne:

Quando sono stato ospite a Verissimo ho ascoltato la storia di Giulia e mi ha colpito al cuore. In Turchia ogni anno più di 300 donne sono vittime di femminicidio. Nel 2024 è ancora incredibile che questo accada in entrambi i paese.Il futuro incerto de L'Isola dei Famosi".