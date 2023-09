Antonella Clerici ricorda commossa Fabrizio Frizzi: “Sua figlia Stella sarà la sua grande erede” In occasione del suo ritorno in tv e del debutto della nuova stagione di Oggi è mezzogiorno, la conduttrice è stata ospite di un’intervista in collegamento con il TG1 Estate. Vedendo scorrere le immagini di Fabrizio Frizzi si è lasciata andare all’emozione: “Queste immagini sono sempre faticose per me”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Clerici presto lascerà la sua residenza nel bosco di Arquata Scrivia, ad Alessandria, per tornare negli studi milanesi Rai e riabbracciare virtualmente il suo pubblico. In occasione del suo ritorno in tv e del debutto della nuova stagione di Oggi è mezzogiorno, la conduttrice è stata ospite di un collegamento con il TG1 Estate.

Quando torna in tv Antonella Clerici dopo l’estate

“Lunedì si riparte, sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone”, ha raccontato Antonella Clerici in collegamento da casa ad Arquata, con l’edizione mattutina del giornale. “Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità”, ha proseguito parlando con Giorgia Cardinaletti. È reduce da un’estate di serenità e relax, trascorsa in mezzo alla natura come piace a lei, “con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità”. Come ogni anno inoltre, è volata in Normandia, dove si è dedicata a lunghe passeggiate nella natura e ha incontrato l’amica Carlotta Mantovan. A partire da lunedì 11 settembre, tornerà fissa con l’appuntamento su Rai 1.

Il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi

Nel corso dell’intervista con Giorgia Cardinaletti, la conduttrice si è poi emozionata ricordando l’amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a causa di un’emorragia celebrale. “Queste immagini per me sono sempre faticose”, ha spiegato vedendo scorrere i ricordi al TG di quando il conduttore arrivò in studio a La prova del cuoco, “proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più”. Un pensiero speciale va alla piccola Stella, che figlia che Frizzi ha avuto da Carlotta Mantova. “Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura”, ha spiegato Clerici. “Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.