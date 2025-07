Antonella Clerici pazza di Temptation Island: “Magnetico, forse perché le corna le abbiamo avute tutti”

Antonella Clerici commenta il successo di Temptation Island 2025 sui social. Con un post su X, la conduttrice Rai spezza una lancia a favore del programma in onda sulla rete competitor, le parole in un post condiviso sul suo profilo X ufficiale: “È magnetico”.

Le parole di Antonella Clerici su Temptation Island 2025

Quella che finirà oggi, giovedì 31 luglio, con l'ultima puntata, è decisamente la settimana di Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia si è confermato come i più visti della stagione e, in generale, dell'anno sulle reti Mediaset. Gli oltre 4 milioni di telespettatori registrati per la puntata di mercoledì 30 luglio ne sono solo un esempio. Da sessuologi, psicologi a psicoterapeuti di coppia, tutti hanno provato a spiegarne il successo ma, nelle ultime ore, un post pubblicato da Antonella Clerici su X è stato ugualmente esaustivo, anche se conciso. "Comunque #TemptationIsland2025 è magnetica… forse perchè le corna le abbiamo avute tutte/i", ha scritto la conduttrice.

Il commento ha sollevato le reazioni di chi da anni la segue sulla Rai e, tra queste, si è distinta una che recita: "Ecco che arriva un'altra lecchina della signora nata a Pavia", riferito a Maria De Filippi. Un appunto su cui Clerici ha voluto dire la sua: "Non ne ho bisogno", ha replicato.

Antonella Clerici e le corna, il tradimento subito dall'ex compagno Eddy Martens

In passato, fu la stessa Antonella Clerici ad affrontare l'argomento in un'intervista concessa al settimanale Chi l'argomento tradimenti subiti, ripercorrendo anche il momento in cui ha scoperto di esser stata tradita dall'ex compagno Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. In quell'occasione, la conduttrice riservò anche un consiglio a tutti coloro che hanno vissuto una situazione simile: "Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l'amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre".