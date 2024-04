Anne Hathaway: “Ho smesso di bere cinque anni fa. Sono sobria, è una conquista importante”

video suggerito

Anne Hathaway in una lunga intervista per il New York Times ha confessato di essere "sobria da cinque anni". La celebre attrice statunitense ha parlato della sua salute, dei suoi 41 anni compiuti lo scorso novembre e del nuovo film che lo vede protagonista, L'idea di te, in uscita su Prime Video il prossimo 2 maggio. Gli ultimi anni hanno segnato un cambiamento per la sua vita: ha chiuso con l'alcol e si è presa cura di sé con maggiore attenzione. La libertà dagli alcolici l'ha descritta come "una conquista molto importante".

Le parole di Anne Hathaway

"Normalmente non ne parlo, ma sono sobria da più di cinque anni. Mi sembra una conquista importante": così Anne Hathaway ha commentato la sua rinascita in un'intervista per il New York Times. "I quaranta sono un regalo, esito a chiamarla "fase di mezza età" perché posso essere tanto rigida e fissata sulla salute, ma potrei essere investita domani da un auto. Non sappiamo cosa sia realmente la ‘mezza età'", ha continuato.

Non è la prima volta che la famosa attrice parla dei suoi ultimi anni. A Vanity Fair a inizio mese raccontò di essere riuscita finalmente "a conoscersi a fondo": "Sono connessa a me stessa con la testa e con il cuore. Non vivo in base a quello che gli altri pensano di me: oggi, anche ridere mi viene più facile", disse. A 41 anni confessò di sentirsi "una mamma realizzata che sperimenta una rigogliosa sessualità proprio in quella fase della vita in cui alle donne viene generalmente detto che diventeranno invisibili".

I due figli con Adam Shulman

Anne Hathaway ha sposato l'attore Adam Shulman nel 2012 e nel 2016 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Tre anni dopo, nel 2019, l'attrice annunciò di essere in dolce attesa di un secondo figlio. A tal proposito, scrisse: "Non è per un film. Scherzi a parte, a tutti coloro che attraversano l’inferno dei problemi di infertilità e concepimento, sappiate che le mie gravidanze non sono state tutte rose e fiori. A voi mando una dose extra di amore". Nel 2015 visse un periodo molto complicato segnato da un aborto: perse il bimbo che aveva in grembo e intanto lavorava su un palco, interpretando una mamma incinta.