Anna Wintour lascia la direzione di Vogue: l’annuncio durante una riunione con il suo staff

A cura di Gaia Martino

Anna Wintour lascia la direzione di Vogue. Dopo 37 anni, la giornalista ed editrice britannica che ha ispirato Hollywood dice addio alla direzione di una delle riviste più autorevoli e famose al mondo. Lo ha comunicato lei stessa nel corso di una riunione con il suo staff, fa sapere una fonte vicina a Condé Nast al New York Post: per il mondo della moda è la fine di un'era.

L'annuncio di Anna Wintour al suo staff

La notizia è trapelata nelle ultime ore e poco fa è stata confermata da una fonte vicina a Condé Nast, a capo della rivista, al New York Post. Anna Wintour durante una riunione con il suo staff tenutasi questa mattina di giovedì 26 giugno 2025 ha annunciato che è alla ricerca di un nuovo "responsabile dei contenuti editoriali" per Vogue America. La giornalista ed editorialista, direttrice del prestigioso magazine che dirigeva ininterrottamente dal 1988, lascia quindi la sua posizione ma non l'azienda. Manterrà i suoi incarichi, si legge, di responsabile dei contenuti a livello globale di Condé Nast e di direttore editoriale globale di Vogue. Il New York Post fa sapere che Wintour ha affermato che continuerà a "prestare attenzione all'industria della moda, a tracciare la rotta dei futuri Vogue Worlds e qualsiasi altra idea originale".

"Il mio desiderio è aiutare la nuova generazione di redattori"

Anna Wintour allo staff di Vogue ha spiegato che il suo desiderio più grande è quello di "aiutare la prossima generazione di redattori appassionati a irrompere sul campo con le proprie idee, sostenute da una visione nuova ed entusiasmante di ciò che può essere una grande azienda editoriale". Così, ha reso nota la sua volontà di lasciare la direzione: "E questo è esattamente il tipo di persona che dobbiamo cercare per la direzione di US Vogue", le parole riportate dal New York Times.