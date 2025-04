video suggerito

“Anima mia, torna a casa tua”: Ivano dei Cugini di Campagna denuncia l’occupazione abusiva della sua abitazione L’artista denuncia a “Fuori dal coro” la sua battaglia legale contro una inquilina che occupa il suo appartamento senza pagare affitto né spese. Il Tribunale ha ordinato di lasciare libero l’appartamento e riconsegnare le chiavi, ma è da più di un anno che Michetti non riesce a riprendere possesso del suo immobile. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivano Michetti, storico chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna, è finito vittima delle occupazioni abusive. Una situazione paradossale per l'artista settantenne, che ha trovato in Mario Giordano e nella sua trasmissione "Fuori dal coro" una sponda per denunciare pubblicamente la sua vicenda. È una storia che parte dal 2022, ovvero quando Ivano Michetti decide di affittare il suo appartamento a Torpignattara, alla periferia di Roma est.

La beffa dopo aver affittato la casa

L'inquilino si trasferisce nell'abitazione con la sua famiglia, firmando un contratto da 350 euro mensili. Tutto sembra procedere regolarmente fino a quando l'inquilino, di provenienza irachena, è costretto ad assentarsi per alcuni giorni e tornare nel suo Paese. Lascia le chiavi a una sua conoscente, al ritorno però trova una brutta sorpresa: non c'è più la conoscente, ma una sconosciuta che ha già provveduto a cambiare la serratura della casa.

"Sono 3 anni che non paga l'affitto"

L'occupante abusiva, identificata solo come "Samia", si è impossessata dell'appartamento, dando inizio a una problematica enorme per il cantante che si protrae ormai da tre anni. "Sono 3 anni che non paga l'affitto", racconta esasperato Michetti. "Spese del condominio e bollette le devo pagare io! 1.000 euro…". Ironia della sorte, Michetti questa volta canta davvero "Anima mia, torna a casa tua" e lo fa alle telecamere di Fuori dal coro, aggiungendo anche qualche modifica colorita: "Li morta**i tua…". La situazione è paradossale perché nel 2024 è arrivata una sentenza del Tribunale di Roma che ordina di lasciare libero l'appartamento e riconsegnare le chiavi all'inquilina abusiva. La vittoria, però, è solo sulla carta. La situazione, nonostante la sentenza di un tribunale, è rimasta invariata: "Una barzelletta", commenta Michetti.