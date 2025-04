Ascolti tv domenica 27 aprile: chi ha vinto tra Lassie torna a casa e Lo show dei record

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 27 aprile, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e film. Su Rai 1 è andato in onda il film Lassie torna a casa, mentre su Canale5 Lo show dei record con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Lassie torna a casa e Canale5 con Lo show dei record

Il film Lassie torna a casa andato in onda su Rai 1 vince agli ascolti tv: ha intrattenuto 2.647.000 spettatori pari al 15.7% di share. Lo show dei record andato in onda su Canale5 ha raggiunto, invece, 1.745.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

N.C.I.S. su Rai 2 ha intrattenuto 824.000 spettatori (4.4% di share). Presa diretta andato in onda su Rai 3 ha raggiunto 1.001.000 spettatori pari al 5.8% di share. Le Iene presentano – Inside su Italia 1 ha intrattenuto 1.415.000 spettatori con l’11.2% di share. Zona bianca su Rete 4 ha raggiunto 638.000 spettatori (4.8% di share). Robin Hood il principe dei ladri in onda su Tv8 ha totalizzato 409.000 spettatori con il 2.7% di share. Che tempo che fa – Best of sul NOVE ha raggiunto 442.000 spettatori con il 3.6% di share. Una giornata particolare – Mussolini: La Morte del Duce su La7 è stato seguito da 977.000 spettatori e il 6.3% di share.

Affari Tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti dell'access prime

La partita di Chiara ad Affari Tuoi andata in onda nell'access prime time di Rai 1 ieri sera, domenica 27 aprile, ha intrattenuto 5.572.000 spettatori e il 30.1% di share. Paperissima sprint in onda su Canale5 ha tenuto incollati al video 2.281.000 spettatori pari al 12.3% di share.