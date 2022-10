Angelina Jolie sarà Maria Callas, Pablo Larraìn l’ha scelta per il suo nuovo biopic Angelina Jolie sarà Maria Callas nel biopic diretto da Pablo Larraìn che racconterà la storia della soprano più famosa del mondo.

A cura di Ilaria Costabile

È arrivato il momento di Angelina Jolie di ritornare sul set, ma stavolta non in veste di regista, bensì di protagonista. L'attrice è stata scelta dal regista cileno Pablo Larraìn per interpretare Maria Callas nel biopic sulla cantante d'opera più nota del mondo.

La scelta di Pablo Larraìn

Titolo dell'opera sarà "Maria" e sarà un racconto intenso e intimo della grande diva della lirica nata in America, ma di origini greche, che è diventata un mito calcando i più prestigiosi palcoscenici del mondo e conosciuta anche per le sue tormentate vicende amorose, come la storia con l'armatore Aristotele Onassis, poi sposo di Jackie Kennedy, dopo la morte del Presidente in un attentato che ha segnato la storia degli Stati Uniti. Il regista, già avvezzo al genere, ha infatti firmato film come Spencer, raccontando i giorni di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, a Balmoral e ancora ha diretto Natalie Portman in Jackie, raccontando la personalità della consorte di John Fitzgerald Kennedy. Sulla sua prossima fatica cinematografica Larraìn ha dichiarato:

Ho avuto la possibilità di coniugare due delle mie più grandi passioni, il cinema e l’opera. Lo sognavo da tantissimo tempo e poterlo realizzare con Angelina, un’artista estremamente coraggiosa e curiosa, è davvero affascinante, un vero regalo

L'emozione di Angelina Jolie

L'attrice, entusiasta di questo nuovo progetto, che la vede ritornare al cinema dopo il personaggio negli Eternals della Marvel, ha dichiarato:

Prendo molto seriamente questa responsabilità nei confronti della vita e dell’eredità artistica di Maria. Ci metterò tutta me stessa per essere all’altezza della sfida. Pablo è un regista che amo da sempre. Poter raccontare con lui questa storia, con un copione di Steven Knight, per me è un sogno.

L'attrice, intanto, in attesa di iniziare le riprese del biopic, sarà nuovamente sul grande schermo in una veste che i più già conoscono, sarà infatti in Maleficent: Mother of alla faeries, terzo film ispirato alla fiaba de La Bella Addormentata nel bosco, dove Jolie interpreta per l'appunto Malefica, diventata una strega malvagia, mentre la principessa Aurora ha il volto di Elle Fanning.