Angelina Jolie con il figlio Maddox alla Casa Bianca, il 21enne è tornato dagli studi in Corea del Sud Angelina Jolie e suo figlio Maddox sono stati invitati alla cena di stato organizzata dalla Casa Bianca, il 21enne è appena tornato dai suoi studi in Corea. Quest’anno, infatti, Joe Biden ha invitato anche il presidente Yoon Suk-yeol e sua moglie.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di mercoledì 26 aprile, Angelina Jolie e suo figlio Maddox hanno preso parte alla cena di Stato organizzata dalla Casa Bianca a Washington. Il 21enne è appena tornato dai suoi studi in Corea del Sud, dove ha frequentato il college, e non a caso tra gli ospiti della serata vi erano anche il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e sua moglie Kim Keon-hee per celebrare il 70° anniversario dell'alleanza USA-ROK.

Gli studi in Corea di Maddox

Il figlio maggiore di Angelina Jolie e Brad Pitt, adottato nel 2002, dal 2019 ha frequentato la Yonsei University di Seoul, dove ha studiato biochimica. In quell'anno, l'attrice americana è volata in Corea del Sud per accompagnare il figlio e introdurlo alla sua nuova vita lontano dall'America, dopo aver visitato sul finire del 2018 diversi campus universitari e dirigendo la sua scelta all'università di Seoul, sebbene la sua domanda fosse stata accettata anche in altri college. A causa della pandemia, però, gli studi in presenza di Maddox sono stati interrotti e il ragazzo è tornato a Los Angeles, dove ha continuato a seguire le lezioni online, per poi rientrarvi a marzo 2021 per l'inizio dei corsi in presenza ad aprile.

L'amore di Angelina Jolie per i suoi figli

L'attrice si è presentata alla cerimonia di gala, più elegante che mai, con un lungo vestito bianco, affiancata dal figlio con un completo nero che lei guarda orgogliosamente in vari scatti della serata. Angelina Jolie ha sempre sostenuto i desideri dei suoi figli, cercando di accompagnarli in ogni fase della loro vita. Così come per Maddox anche per Shiloh, assecondando il suo sentire e permettendole di esprimersi nel modo che lei ritesse più giusto e adatto alla sua personalità, indossando ad esempio vestiti da uomo qualora ne sentisse la necessità. La diva, in più occasioni, ha dichiarato di voler crescere i suoi figli dandogli la piena facoltà di scegliere chi essere nella loro vita.