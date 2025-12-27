spettacolo
Andrea Preti e il matrimonio con Venus Williams: “Vogliamo mettere su famiglia. Ora andrò con lei in Oceania”

Andrea Preti ha da poco sposato Venus Williams, la tennista più famosa al mondo, con un rito in Florida. I due pensano già ad una famiglia e intanto il modello la seguirà in Oceania.
A cura di Ilaria Costabile
Andrea Preti, attore e modello italo-danese, ha sposato Venus Williams, la leggenda del tennis mondiale, con un rito celebrato in Florida lo scorso 19 dicembre, dopo una serie di festeggiamenti in grande stile, tra cene lussuose, giornate trascorse in barca e momenti dedicati anche allo sport, condivisi con amici e familiari.

Il progetto di creare una famiglia

Le foto pubblicate sui social parlano chiaro, il 37enne cresciuto a Mortara e la grande atleta 45enne sono felici e innamorati, a distanza di poco più di un anno dal loro primo incontro sono proiettati verso nuovi progetti. Intervistato da La Provincia Pavese a qualche ora dal matrimonio, Preti ha rivelato: "Mi sento bene, sposarmi era il mio sogno e anche quello di Venus, per mettere su famigliae a questo proposito: "La seguirò in Oceania perché ora la priorità è il suo ritorno in campo". Eppure, i due avevano già celebrato un primo matrimonio, lo scorso settembre a Ischia come aveva raccontato l'atleta: "Il nostro sogno era sposarci in Italia ma non avevamo abbastanza tempo per completare le pratiche burocratiche. Così abbiamo deciso di celebrare un secondo matrimonio". Lo sport, quindi, resta al primo posto, come ci si aspetterebbe da una campionessa, ma ora che al suo fianco c'è un uomo con cui condividere i proprio desideri, anche Venus Williams pensa al suo futuro lontano dal campo da tennis.

La storia d'amore tra Venus Williams e Andrea Preti

La storia d'amore tra Andrea Preti e Venus Williams è iniziata nel settembre 2024. Il primo incontro è stato alla Settimana della Moda di Milano: "È stato amore a prima vista" ha dichiarato la tennista. Un colpo di fulmine, dopo il quale non si sono mai più separati, creando un legame forte che li ha portati anche al matrimonio, festeggiato dai loro amici più stretti, tra cui spicca ovviamente la sorella di lei, Serena Williams, che ha vissuto la loro storia passo dopo passo.

