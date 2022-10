Andrea Nicole e Ciprian di Uomini e Donne si sono lasciati, lei: “Dovevo proteggermi e tutelarmi” Andrea Nicole Conte annuncia la rottura definitiva da Ciprian Aftim, conosciuto a Uomini e Donne: “Mi sono chiusa nel mio silenzio chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo”

A cura di Gaia Martino

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono lasciati. La loro scelta a Uomini e Donne, andata in onda lo scorso dicembre 2021, fu piuttosto turbolenta, segnata dagli insulti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che criticarono il loro comportamento. L'allora corteggiatore si presentò nella notte a casa della tronista senza aver avvisato la redazione e dunque senza telecamere. I due trascorsero la notte insieme, e in puntata raccontarono tutto. Andarono via dallo studio con un grosso carico di insulti ma felici di potersi vivere la storia d'amore nata avanti le telecamere. Non è però durata a lungo: pochi minuti fa l'ex tronista ha annunciato la separazione definitiva.

Le parole di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole con una Instagram story ha svelato che la storia con Ciprian è giunta al capolinea: "Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perché non c'era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l'illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa" sono state le sue parole iniziali, facendo riferimento al fatto che da giorni ormai non si mostrava più al fianco del fidanzato conosciuto nel programma Uomini e Donne. "E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo" ha continuato, prima di confermare che tra loro è finita.

So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c'era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l'unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia.

Ha concluso ringraziando tutti coloro che le hanno mostrato vicinanza e affetto nell'ultimo periodo.