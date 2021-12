Andrea Nicole Conte felice con Ciprian Aftim: “Ha superato ogni mia aspettativa” Andrea Nicole Conte parla della sua esperienza a Uomini e Donne rispondendo ad alcune domande rivoltele dai suoi fan su Instagram. L’ex tronista, poi, parla anche del suo rapporto con Ciprian confermando che procede tutto al meglio.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a gonfie vele. L'ex tronista che ha da poco concluso la sua esperienza nel dating show di Canale 5, sebbene in maniera piuttosto turbolenta, è pronta a tornare a casa e durante il viaggio in treno diretta a Milano, risponde ad alcune domande rivoltele dai fan, a distanza di una settimana dopo la prima foto pubblicata insieme dopo il programma.

Andrea Nicole e Ciprian dopo Uomini e Donne

La curiosità riguarda, ovviamente, l'andamento del rapporto con Ciprian che però stando alle risposte della ex tronista sembra proprio procedere meglio del previsto. I due hanno avuto modo di trascorrere dell'altro tempo insieme, prima di separarsi in vista delle vacanze di Natale che, come confermato anche da Andrea Nicole, trascorreranno in famiglia, dal momento che l'ex volto del dating show è stata lontana dai suoi genitori per diversi mesi: "Ho proprio bisogno di stare un po' con loro" dichiara. La domanda, quindi, diventa più specifica e qualcuno le chiede come le è sembrato il suo compagno una volta lasciato il programma lei risponde: "Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta". Inoltre l'ex tronista parla della sua esperienza nello show di Maria De Filippi in maniera entusiastica, sottolineando come sia stato per lei importante parteciparvi: "È stata a prescindere da tutto un'esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria".

"Ciprian Aftim non è sincero"

Tra i suoi fan, però, c'è ancora chi sostiene che l'ex corteggiatore non sia propriamente sincero, alludendo al fatto che per molti telespettatori, nonché per gli opinionisti dello show, il 29enne fosse arrivato in trasmissione solo per avere visibilità e non perché provasse dei sentimenti veri e sinceri nei confronti della giovane tronista. La risposta, però, arriva immediata da parte di Andrea Nicole che, sempre con molta educazione, ha spiegato le sue ragioni, difendendo anche l'atteggiamento della sua dolce metà: "In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace".