Andrea Delogu a Ballando con la febbre alta: “Ero sotto controllo medico, ho rischiato. Ma non potevo ritirarmi”

Andrea Delogu ieri sera si è esibita a Ballando con le stelle con il ballerino Nikita Perotti con la febbre molto alta. La concorrente del talent di Milly Carlucci è scesa in pista "imbottita di medicinali", ha raccontato questa mattina, e dopo l'esibizione e l'annuncio della conduttrice sui concorrenti salvi, è corsa a casa, al caldo, per non rischiare di peggiorare la sua condizione fisica. Questa mattina con un post su Instagram ha raccontato il retroscena di cui i telespettatori non erano a conoscenza durante la diretta di ieri sera. "Grazie per quello che avete fatto ieri, con i vostri voti mi avete risparmiato di ballare la seconda esibizione e con 38.7 di febbre in corpo, è stato un regalo enorme", ha scritto. Sul finale della puntata, Nikita Perotti è rimasto da solo sul palco: dopo aver scoperto di essere salva, la Delogu è infatti scappata via a causa delle sue condizioni di salute. "Avevo così freddo che non stavo in piedi. La febbre mi è salita improvvisamente alle 20 e ho cominciato a tremare". Non poteva rifiutarsi di ballare perché altrimenti sarebbe stata eliminata, e "non posso pensare nemmeno per un secondo di abbandonare anzitempo un posto che mi permette di resistere e di vivere con Nikita un'avventura che ci sta lasciando dei segni profondi ma che stiamo attraversando insieme", le parole.

Così ha deciso di resistere e "cavarcela, anche se rischiando un pochino": "Ero sotto controllo medico, imbottita di medicinali per avere la forza di esibirmi (ad una certa mi scappava da ridere prima dell'esibizione perché pensavo ‘ma guarda te, ora svengo o vomito in pista quanti meme usciranno fuori'), per fortuna è andato tutto bene". Subito dopo l'annuncio di Milly Carlucci, "Sono scappata a casa perché la resistenza era finita, ma i numeri ci avevano messo al sicuro". Questa mattina non è ancora guarita: "Ho ancora la febbre molto alta, ma sono a casa al caldo e tante persone che si vogliono prendere cura di me".