Andrea Bocelli e il figlio Matteo accanto a Snoop Dog, i due artisti a sorpresa cantano al Super Bowl di Natale

La tv americana ha deciso di organizzare una sorpresa in grande stile per i suoi telespettatori, in occasione del natale, si tratta del Netflix NFL Christmas Game Day, l'evento in cui intrattenimento e sport si fondono dando vita ad un appuntamento è che conta almeno 70milioni di utenti collegati per assistervi, sparsi in tutto il mondo. Tra gli artisti che hanno preso parte a questo momento, anche Andrea e Matteo Bocelli.

La performance di Andrea e Matteo Bocelli al Super Bowl natalizio

Il tenore, insieme al figlio, appaiono vestiti di bianco attorno al rapper Snoop Dog, totalmente vestito di rosso, un'immagine fuori dal comune che, però, dimostra non solo quanto gli i Bocelli siano apprezzati fuori i confini italiani, ma come si possa creare un evento di rilevanza internazionale che unisca due culture musicali apparentemente così distanti tra loro. Andrea e Matteo Bocelli sono stati accolti da una strepitosa standing ovation e la loro esibizione è stata la chiusura dell'Halftime Show natalizio. Padre e figlio si sono esibiti cantando uno dei brani cult delle feste, ovvero White Christmas. Emozioni pura, come si evince anche dai video che circolano sui social, con il pubblico presente in visibilio per l'esibizione canora dei due artisti italiani.

Lo show, come anticipato, è stato organizzato da Netflix. La piattaforma streaming per il secondo anno di seguito, è riuscita a trasformare il football americano in un momento di spettacolo in cui musica, sport, intrattenimento hanno fatto da sfondo ai due match importantissimi (Dallas Cowboys contro Washington Commanders e Detroit Lions contro i Minnesota Vikings). Al timone dell'Holiday Halftime Party c'era una vera e propria leggenda della musica americana Snoop Doog, che ha chiamato sul palco al suo fianco personaggi iconici nel panorama americano come Martha Stewart, o la star del country americano Lainey Wilson, ma anche voci del KPop. Lo show sarà disponibile anche come speciale su Netflix, a sottolineare l'importanza che sta acquisendo l'evento.