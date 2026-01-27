Amber Heard tre anni dopo il processo contro l’ex Johnny Depp: “Ho perso la mia capacità di parlare”

Amber Heard è tornata sotto i riflettori per parlare delle conseguenze che il processo contro l’ex marito Johnny Depp ha avuto sulla sua vita. “Non voglio più usare la mia voce, ho perso la mia capacità di parlare”, ha spiegato l’attrice a distanza di tre anni.

Amber Heard è tornata sotto i riflettori a distanza di tre anni dal processo con l'ex marito Johnny Depp. L'attrice ha scelto di rompere il silenzio dopo la condanna per diffamazione ricevuta nel 2022 e lo ha fatto nel documentario Silenced diretto da Selina Miles, che racconta come uomini accusati di abusi abbiano intentato causa per diffamazione, trasformando le vittime in imputate.

"Ho perso la mia capacità di parlare"

"Non si tratta di me, ho perso la mia capacità di parlare. Non voglio raccontare la mia storia. In realtà, non voglio più usare la mia voce. Questo è il problema", dice Amber Heard senza giri di parole nel documentario Silenced. L'attrice non ripercorre la sua storia ma si sofferma sulle conseguenze legate all'aver scelto di alzare la voce. Il caso Heard-Depp è stato per mesi al centro dell'attenzione mediatica e la diretta interessata l'ha vissuto con tensione e paura perché fuori dal tribunale c'era una folla di persone ad attenderla per insultarla e lanciarle oggetti: "Ricordo che, alla fine del processo, venne fuori l’idea che potessi dire qualcosa alla stampa. Mi chiesero se ne fossi sicura. Non capivo che per me, come donna che usa la propria voce, potesse andare così tanto peggio".

Cosa fa oggi Amber Heard: la vita in Europa e la carriera

Poco dopo la fine del processo con l'ex marito Johnny Depp, Amber Heard ha deciso di lasciare l'America e cambiare vita, lasciandosi alle spalle la vicenda giudiziaria che per mesi l'ha coinvolta. Nel 2023 l'attrice si è trasferita in Spagna insieme alla figlia e continua a recitare, anche se più spesso a teatro che sul grande schermo, dove invece si vede con sempre meno frequenza. Oltre al recente documentario di Selina Miles, tra i suoi ultimi film ci sono stati Aquaman e il Regno Perduto e il thriller In The Fire.