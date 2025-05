video suggerito

Amanda Sandrelli costretta a tornare a Milano dopo il lutto: "È doloroso, ho perso mio fratello all'improvviso" Amanda Sandrelli si confessa sul lutto improvviso del fratello Giovanni: "Un momento molto faticoso". L'attrice costretta a tornare a Milano per la chiusura della sua tournée: è la città che l'ha vista nascere e crescere.

Amanda Sandrelli e suo fratello Giovanni, morto a marzo, col padre Gino Paoli

Amanda Sandrelli si racconta mentre è in chiusura di tournée con il suo "Vicini di casa". La chiusura è proprio al Teatro Manzoni di Milano, nella città che l'ha vista nascere e crescere ed è un momento doloroso. L'attrice, figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, porta con sé un dolore fresco e profondo: la perdita improvvisa del fratello Giovanni, avvenuta a marzo.

Il lutto improvviso che le ha sconvolto la vita

A La Stampa ha raccontato: "Torno a Milano in un momento molto faticoso: mio fratello Giovanni, di pochi mesi più grande, è mancato improvvisamente a marzo". Aveva un legame speciale con suo fratello, un legame che si è costruito proprio negli anni in cui vivevano insieme col padre: "Ai tempi ci eravamo subito trovati ed eravamo molto legati. Ci vorrà tempo prima che la sofferenza si attenui un po'". Non solo dolore personale, ma anche la volontà di essere presente per chi condivide lo stesso lutto: "Ne approfitterò per stare vicina a sua madre, con cui ho condiviso quegli anni e questo dolore. Spero di poter ricambiare tutto l'affetto che mi ha dato".

"Più della famiglia allargata fu la nascita a fare scalpore: papà sposato, mamma minorenne"

Cresciuta in una famiglia non convenzionale, in un tempo in cui la famiglia convenzionale non era certamente di moda, non era culturalmente accettata, Amanda riflette su quanto questa esperienza abbia segnato la sua vita: "Più della famiglia allargata fu la nascita a fare scalpore: perché erano coinvolti due artisti famosi, babbo già sposato e mamma minorenne".

Eppure, i ricordi legati alla sua infanzia sono tutt'altro che negativi: "Non mi è mai pesato invece far parte di una famiglia… complessa. Anzi ricordo il piacere di certe grandi tavolate allegre e caciarone, piene di gente che si voleva bene. Allargata ricorda allegria".