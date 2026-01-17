spettacolo
video suggerito
video suggerito

“Amadeus tornerà in Rai con uno show”, il Direttore Intrattenimento fa chiarezza: “Non c’è nessuna trattativa”

Le voci di un possibile ritorno in Rai di Amadeus sono da mesi sempre più insistenti. Si era detto che il conduttore potesse tornare alla conduzione di uno show, ma William Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time dell’azienda, smentisce le indiscrezioni.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ilaria Costabile
28 CONDIVISIONI
Immagine

Da quando Amadeus è andato via dalla Rai, ormai più di due anni fa, le voci di un suo possibile ritorno in azienda sono state particolarmente insistenti, ma non hanno mai trovato una reale conferma. L'ultima smentita da parte di William Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, è arrivata nelle ultime ore.

Di Liberatore smentisce le trattative con Amadeus

"Per adesso non c'è stato proprio nulla. In questo momento non abbiamo messo in cantiere ulteriori dialoghi" chiarisce Di Liberatore all'Adnkronos che commenta le indiscrezioni nuovamente circolate in queste ore su un possibile ritorno in Rai, che sarebbe dovuto rientrare al timone di un nuovo programma musicale, di cui si vociferava anche il nome, ovvero Mirror. Il progetto, in effetti, esiste, ma stando a quanto dichiarato dal Direttore Intrattenimento sarebbe in una fase ancora embrionale, tanto che parlare di conduzione sarebbe prematuro: "Non ci eravamo nemmeno arrivati, diciamo, alla conduzione. Ci siamo fermati soltanto ad analizzare gli ingredienti e i sapore che potevano stare all'interno di uno spettacolo di questo tipo" ha concluso.

In effetti, il programma sarebbe dovuto partire a marzo, ma proprio perché non si è riusciti a costruirlo in questi mesi, è stata posticipata: "Ci stiamo lavorando, non so se ce la facciamo a farlo a fine maggio o lo spostiamo in autunno". Di Liberatore, poi, ha voluto aggiungere un altro tassello al discorso soffermandosi sull'importanza di valorizzare nomi che già sono all'interno dell'azienda, insieme a quei progetti che stanno vedendo la luce proprio in questi mesi:

Leggi anche
Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti

Quello che stiamo facendo è concentrarci bene sui programmi in essere e allo stesso tempo potenziare i programmi e puntare sui talent che abbiamo a disposizione, che per noi sono veramente un fiore all'occhiello.

Personaggi
28 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Naike Rivelli: “In tv mi hanno sempre sfruttata, bloccata a Verissimo per una collanina con la foglia di marijuana”
"In tv hanno interesse a farti piangere, anche per questo sta morendo"
"Non mi piaceva come Antonio Ricci trattava la gente"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views