“Amadeus tornerà in Rai con uno show”, il Direttore Intrattenimento fa chiarezza: “Non c’è nessuna trattativa”

Da quando Amadeus è andato via dalla Rai, ormai più di due anni fa, le voci di un suo possibile ritorno in azienda sono state particolarmente insistenti, ma non hanno mai trovato una reale conferma. L'ultima smentita da parte di William Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, è arrivata nelle ultime ore.

Di Liberatore smentisce le trattative con Amadeus

"Per adesso non c'è stato proprio nulla. In questo momento non abbiamo messo in cantiere ulteriori dialoghi" chiarisce Di Liberatore all'Adnkronos che commenta le indiscrezioni nuovamente circolate in queste ore su un possibile ritorno in Rai, che sarebbe dovuto rientrare al timone di un nuovo programma musicale, di cui si vociferava anche il nome, ovvero Mirror. Il progetto, in effetti, esiste, ma stando a quanto dichiarato dal Direttore Intrattenimento sarebbe in una fase ancora embrionale, tanto che parlare di conduzione sarebbe prematuro: "Non ci eravamo nemmeno arrivati, diciamo, alla conduzione. Ci siamo fermati soltanto ad analizzare gli ingredienti e i sapore che potevano stare all'interno di uno spettacolo di questo tipo" ha concluso.

In effetti, il programma sarebbe dovuto partire a marzo, ma proprio perché non si è riusciti a costruirlo in questi mesi, è stata posticipata: "Ci stiamo lavorando, non so se ce la facciamo a farlo a fine maggio o lo spostiamo in autunno". Di Liberatore, poi, ha voluto aggiungere un altro tassello al discorso soffermandosi sull'importanza di valorizzare nomi che già sono all'interno dell'azienda, insieme a quei progetti che stanno vedendo la luce proprio in questi mesi: