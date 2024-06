Alice Sabatini festeggia l’addio al nubilato: le foto del party con le amiche prima delle nozze

video suggerito

Alice Sabatini si unirà presto in matrimonio con Gabriele Benetti. In attesa delle nozze, previste per il 22 giugno, l'ex Miss Italia ha organizzato il suo addio al nubilato al mare in compagnia delle sue amiche più strette. Un fine settimana dedicato al divertimento e al relax che la futura sposa ha raccontato sui social con alcuni video e fotografie.

L'addio al nubilato di Alice Sabatini, il weekend al mare con le amiche

Negli scatti condivisi su Instagram si vede Alice Sabatini festeggiare al mare con alcune delle sue amiche più strette. Foto a cena, foto davanti allo specchio con occhiali e collane a tema "bride", foto mentre posano sorridenti e un selfie di gruppo con alle spalle un locale chiamato proprio "Alice". Il post è corredato dalla didascalia: "Grazie alle mie amiche per avermi fatto passare una giornata stupenda! Vi voglio bene".

Le nozze a giugno di Alice Sabatini e Gabriele Benetti

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si diranno "sì" il 22 giugno nella chiesta di Santa Maria in Castello a Tarquinia. "Ci sposeremo in chiesa per rispetto delle tradizioni e perché crediamo nel significato e nella sacralità del momento" aveva detto l'ex modella in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Il ricevimento si terrà in una villa a Montalto: "L'ambiente è immerso nel verde, uno scenario naturale mozzafiato che si fonderà perfettamente con i nostri allestimenti ispirati alla natura". La coppia sta insieme dal 2016 e Sabatini, parlando alla stampa, diceva: "Non abbiamo mai litigato, mi appoggia in tutto e per tutto. Oltre al basket, abbiamo in comune la passione per le moto". L'ex Miss Italia aveva annunciato il matrimonio con il cestista lo scorso anno, comunicando la notizia ai followers su Instagram in uno scatto in cui mostrava l'anello di fidanzamento: "Felici così come 7 anni fa, per me è un Sì. Una sorpresa bellissima ed inaspettata. I fiori, il tramonto e tu, bello e pieno di amore come sempre. Ti amo".