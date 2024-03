Alfonso Signorini sui Ferragnez: “Si appellano ai figli dopo avere esibito ogni scampolo di vita” Il commento durissimo di Alfonso Signorini a proposito della scelta di Fedez e Chiara Ferragni di fare appello alla difesa della propria privacy adesso che sarebbe in ballo una separazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, commenta durissimo la posizione di Fedez e Chiara Ferragni che hanno chiesto che fosse rispettata la loro privacy in questo momento tanto difficile della loro vita privata segnato dalla possibilità di una separazione che si profilerebbe all’orizzonte. Intervenuto a proposito dell’argomento in risposata a una lettera ricevuta da un lettore del settimanale Chi, il conduttore del GF ha stigmatizzato le richieste dell’imprenditrice digitale e dell’artista a proposito della necessità di rispettare la loro privacy.

Alfonso Signorini: “Fedez e Chiara Ferragni? Un minimo di coerenza”

In risposta alla lettera ricevuta da Stefano, un lettore della rivista, Signorini ha analizzato così la situazione Ferragnez: “Caro Stefano, non credo che lo scandalo cosiddetto del ‘pandoro gate’ si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

Fedez a Pomeriggio5: “Italiani interessanti ai Ferragnez? Pensa come siamo messi”

Intercettato da un inviato della trasmissione Pomeriggio5 proprio poche ore fa, Fedez aveva commentato così le critiche ricevute per avere richiesto, insieme alla moglie, che fosse rispettata la loro privacy: “Italiani interessati ai Ferragnez? Pensa come siamo messi. Le spiego la fallace argomentazione di dire: ‘Voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene’. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento, io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli”.