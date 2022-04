Alessandro Borghi attacca il giornale: “Una bassezza”, cosa è successo all’attore Alessandro Borghi commenta piccato un articolo nel quale si parla delle sue origini popolari, ma in cui l’attore ritiene sia stato completamente distorto il senso delle sue parole.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Sky la nuova stagione di Diavoli, la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey protagonisti di un thriller finanziario che già con i primi episodi era riuscito ad appassionare il pubblico. Durante la conferenza stampa di presentazione l'attore romano si trova a parlare delle sue origini e delle scelte che nel tempo lo hanno portato ad intraprendere un percorso diverso da quello dei suoi coetanei. Stando alle ultime stories pubblicate su Instagram, però, sembra che le sue parole siano state travisate e l'attore ci tiene a precisare che si discosta completamente da quanto scritto sul suo conto.

L'attacco di Alessandro Borghi

Alessandro Borghi è sempre stato uno di quegli attori che della chiarezza e della trasparenza ha fatto un vero e proprio credo, cercando di comunicare con il suo pubblico nel modo più limpido possibile e mostrandosi sempre senza infingimenti. Nel tempo, poi, non ha mai evitato di far sentire la sua voce, qualora certe affermazioni sul suo conto non risultassero veritiere, ed è per questa ragione che l'attore romano ci ha messo nuovamente la faccia e ha voluto chiarire determinate cose emerse durante una conferenza stampa e poi ricostruite in altro modo:

Buongiorno a tutti, sul Corriere della Sera esce un articolo intitolato da ragazzo tutti i miei amici erano drogati e rapinatori, io invece so meglio so figo e adesso lavoro con Patrick Dempsey. Non ho mai detto una cosa del genere, dalla mia bocca non potrebbe mai uscire una cosa del genere e chi mi conosce sa perfettamente perché. […] Ci tenevo a fare questa storia per evitare che molti di voi mi scrivessero ah ma come, tu fai i film con Stefano Cucchi, fai non essere cattivo e fai sta roba, poi parli ah ma quello è drogato e quello così, ecco appunto, sta roba dalla mia bocca non potrebbe mai uscire.

Le parole di Alessandro Borghi in conferenza stampa

Intervistato dalla testata, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova serie Sky, Alessandro Borghi risponde placidamente ad una domanda che gli viene rivolta e che affonda nel suo passato, lasciandogli modo di creare un vero e proprio excursus dalla sua adolescenza fino alla carriera d'attore. Queste le sue parole tratte dal video dell'incontro: