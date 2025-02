Alessandro Basciano indagato per rissa in discoteca, aveva detto di aver reagito a offesa a Sophie Codegoni

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Basciano è indagato a Milano per la rissa in discoteca che lo ha visto protagonista alcune settimane fa. Il dj, in attesa della decisione del Riesame sulle accuse per stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, è indagato dalla Procura di Milano per percosse in seguito a una rissa dello scorso 6 febbraio nella discoteca Hollywood di Milano. Lo riporta l'Ansa, spiegando che l'influencer, avrebbe aggredito uno storico amico di Francesco Facchinetti, Mike, durante una serata nel noto locale milanese. A documentare l'avvenuta rissa i video che erano stati pubblicati sui social dal giornalista di gossip Gabriele Parapiglia. Dopo Basciano si era subito difeso, spiegando che la sua aggressione era una reazione alla provocazione di Mike che aveva offeso Codegoni.

Il racconto della rissa nei video pubblicati da Parpiglia

Il video della rissa all'Hollywood erano stati raccontati così da Gabriele Parpiglia, all'indomani dei fatti per i quali ora Basciano è indagato: "Ieri sera all’Hollywood, Milano, Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di Basciano, allontanato dalla security. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto". Nel video si vedeva Alessandro Basciano mentre viene allontanato. Il dj, furioso, urlava: "Portami fuori quel pezzo di mer**, figlio di p***".

L'arresto di Basciano a novembre per le accuse di stalking

Alessandro Basciano, che successivamente è stato denunciato dall'amico di Facchinetti, vive un momento molto particolare perché è attualmente in attesa di una decisione del Tribunale del Riesame sull'appello della Procura contro la revoca della misura di custodia cautelare ai domiciliari nell'indagine per stalking. Il dj era stato arrestato lo scorso novembre, prima della scarcerazione a 48 di distanza.