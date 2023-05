Albe di Amici 21 minacciato sui social: “Sono arrivati ad augurarmi la morte” Albe di Amici21 è stato al centro di una polemica venutasi a creare su Twitter a seguito di una sua frase, male interpretata dagli utenti del social. Il cantante ha raccontato, poi, di aver ricevuto anche minacce di morte: “Mi sembra esagerato in ogni contesto, la cosa mi ha spiazzato”.

A cura di Ilaria Costabile

Albe, nome d'arte di Alberto Lamalfa, è stato uno dei protagonisti più amati di Amici 21, dove è arrivato ad un passo dalla vittoria finale. Il cantante è finito, involontariamente, al centro di una polemica sui social, a seguito di un tweet la cui interpretazione ha generato non poche critiche da parte di fan e non, che hanno contestato il suo modo di esprimersi, e qualcuno è arrivato ad augurargli anche la morte.

La polemica dopo la frase di Albe

Nel tweet in questione, poi prontamente cancellato, il cantante aveva raccontato un aneddoto ai suoi fan, pensando di averlo fatto in maniera ironica, e sul social aveva scritto: "Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti". La frase ha scatenato una serie di commenti e di attacchi contro l'ex allievo di Amici, accusato di aver utilizzato un linguaggio sessista, offensivo, umiliante, sono quindi spuntati i commenti di chi ha espresso il suo sconcerto di fronte a quanto dichiarato dall'artista a chi, invece, ha preferito usare dei toni decisamente più aggressivi per manifestare il proprio dissenso. Non sono mancati anche i commenti a sostegno, tra cui spicca anche quello di Luigi Strangis, ex vincitore del talent di Maria De Filippi, nonché amico di Albe, che in sua difesa ha scritto: "Sinceramente non mi sembra fraintendibile, c'è chi ci vede il marcio ed è diverso".

Le scuse e la preoccupazione di Albe

Albe è poi intervenuto per chiarire l'accaduto e sui social ha provato a spiegare che la sua voleva essere una frase ironica e che non ci fosse alcun doppio fine. Il cantante ha poi manifestato anche un certo disappunto nei confronti di chi, invece, non si è fatto alcuno scrupolo nell'augurargli la morte o patologie gravi: