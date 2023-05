Kledi Kadiu rassicura tutti: “Sto bene”, le parole dopo le notizie false sulla sua morte L’ex professore di Amici ha pubblicato sui social alcune storie per smentire le notizie che stavano circolando sul suo conto.

A cura di Andrea Parrella

Kledi Kadiu rassicura tutti: "Sto bene, non vi preoccupate". Il ballerino albanese, diventato famoso in Italia soprattutto per il suo ruolo in Tv come insegnante di danza ad Amici, ha dovuto smentire la falsa notizia circolata nelle scorse ore, che lasciava pensare alla sua morte. Vista l'insistenza con cui la sua presunta scomparsa si stava diffondendo il ballerino si è quindi trovato costretto a pubblicare alcune storie in cui smentisce categoricamente la falsa notizia.

Prima lo scrive su Instagram: "Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po' triste, però io sto bene". "Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall'Italia?", Kledi ironizza sulla questione, raccontando che amici e conoscenti allarmati lo hanno iniziato a chiamare nelle scorse ore per provare a sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Alcuni minuti dopo Kledi Kadiu si è trovato costretto a pubblicare anche un video, accostando il suo volto a una raccolta dei titoli che hanno alimentato la falsa notizia sul suo conto: "Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo – queste le prime parole del danzatore – per colpa un po' di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po' ambigui e non carini. Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po' di volte e basta". "Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti… Nessuno viene risparmiato" conclude infine Kadiu.

Kledi Kadiu resta un personaggio molto amato in Italia. Il suo percorso in televisione è naturalmente molto legato alla popolarità con Amici, programma che ha poi scelto di lasciare dopo alcuni anni, per la necessitò di trascorrere più tempo con la famiglia: "Non potevo dedicare 24 ore al lavoro", aveva detto in un'intervista di qualche anno fa, spiegando le ragioni del suo addio.