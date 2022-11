“Al Bano mi deve 30mila euro, non ha mai saldato il suo debito”, le accuse del conduttore iberico Il conduttore il questione è Kiko Hernanes, volto della tv spagnola che in onda su Telecinco ha dichiarato di avere dei conti in sospeso con il cantante. “Il mio avvocato è davvero stanco di sollecitarli. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet, dico io?”.

A cura di Giulia Turco

Al Bano ancora nel mirino della Spagna. Dopo le ipotesi di una liason sentimentale con Patricia Donoso che il cantante di Cellino ha prontamente smentito a Fanpage.it, ora le accuse provengono da un noto conduttore della tv iberica, con il quale Al Bano avrebbe un debito di 30mila euro mai saldato.

Cos’è successo tra Al Bano e Kiko Hernanes

Il conduttore il questione è Kiko Hernanes, volto della tv spagnola che in onda su Telecinco, la rete del gruppo Mediaset, ha dichiarato di avere dei conti in sospeso con il cantante pugliese. “Al Bano mi deve 30mila euro dal 2009. Il mio avvocato è davvero stanco di sollecitarli. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto da Deluxe, dico io?”, ha proposto con riferimento ad una delle ultime ospitate di Al Bano sulla tv spagnola. A quanto pare, Al Bano ed Hernandes avrebbero avuto una discussione sfociata in una querela da parte del cantante. Hernanes lo avrebbe obbligato a pagare le spese processuali del caso, rimaste in sospeso da 13 anni a questa parte. “Fa le querele e poi non paga i costi”, si è sfogato il conduttore in tv.

La versione di Al Bano sulla presunta liason con Patricia Donoso

È sempre nell’ambito di Telecinco che pochi giorni prima ha trovato spazio un’altra vicenda legata ad Al Bano. L’accusa arriva da Patricia Donoso, un personaggio che suo curriculum vanta esperienze da criminologa e avvocatessa che si è detta protagonista di vicende amorose extra coniugali durante tre anni con Al Bano. Il cantante è stato chiamato al confronto nell’ambito del programma Sabato Deluxe insieme alla donna, che tuttavia non si è presentata. “Non so chi sia, né che faccia abbia”, ha smentito Al Bano al telefono con Fanpage.it smarcandosi da ogni tipo di accusa. “Come direbbero in Spagna, la signora è una mentirosa”.